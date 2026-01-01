एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में GoatCounter डिप्लॉय करें।
हल्का, गोपनीयता-केंद्रित वेब एनालिटिक्स जो व्यक्तिगत डेटा को ट्रैक किए बिना या कुकीज़ का उपयोग किए बिना पेज व्यूज़ और विज़िटर इनसाइट्स दिखाता है।
GoatCounter के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GoatCounter के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GoatCounter एक सरल, ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे उन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ट्रैकिंग कुकीज़ या व्यक्तिगत डेटा संग्रह की गोपनीयता लागत के बिना सार्थक पेज-व्यू डेटा चाहते हैं। यह पेज व्यू, रेफरर, ब्राउज़र, देश और स्क्रीन आकार की गणना करता है — और कुछ नहीं। किसी सहमति बैनर की आवश्यकता नहीं है।
भारी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के विपरीत जिन्हें कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, GoatCounter एक अंतर्निहित SQLite डेटाबेस के साथ एक सिंगल कंटेनर के रूप में चलता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके सभी विज़िटर डेटा को आपके नियंत्रण में रखती है, जो थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नेटवर्क से पूरी तरह से अलग होता है।
GoatCounter की मुख्य विशेषताएं
कुकीज़ की कोई आवश्यकता नहीं
कुकीज़ या स्थायी पहचानकर्ताओं के बिना पेज व्यू को ट्रैक करता है, इसलिए GDPR या PECR के तहत किसी सहमति बैनर की आवश्यकता नहीं है।
हल्का एकल कंटेनर
एकल गो बााइनरी के रूप में चलता है जिसमें एक अंतर्निहित एसक्यूएललाइट डेटाबेस होता है — किसी अलग डेटाबेस सेवा या जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है।
रेफ़रर और स्रोत ट्रैकिंग
दिखाता है कि कौन सी साइटें, सर्च इंजन और कैंपेन विज़िटर की पहचान उजागर किए बिना आपके पेजों पर ट्रैफिक लाते हैं।
सार्वजनिक आँकड़े विकल्प
वैकल्पिक रूप से अपने एनालिटिक्स डैशबोर्ड को सार्वजनिक रूप से देखने योग्य बनाएं ताकि पाठक बिना किसी खाते की आवश्यकता के साइट के आँकड़े देख सकें।
ट्रैकिंग स्क्रिप्ट और API
एक छोटा जावास्क्रिप्ट स्निपेट एम्बेड करें या किसी भी साइट, SPA, या बैकएंड सेवा से पेज व्यूज की गणना करने के लिए REST API का उपयोग करें।
आपको GoatCounter को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।