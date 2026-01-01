GoatCounter एक सरल, ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे उन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ट्रैकिंग कुकीज़ या व्यक्तिगत डेटा संग्रह की गोपनीयता लागत के बिना सार्थक पेज-व्यू डेटा चाहते हैं। यह पेज व्यू, रेफरर, ब्राउज़र, देश और स्क्रीन आकार की गणना करता है — और कुछ नहीं। किसी सहमति बैनर की आवश्यकता नहीं है।

भारी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के विपरीत जिन्हें कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, GoatCounter एक अंतर्निहित SQLite डेटाबेस के साथ एक सिंगल कंटेनर के रूप में चलता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके सभी विज़िटर डेटा को आपके नियंत्रण में रखती है, जो थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नेटवर्क से पूरी तरह से अलग होता है।