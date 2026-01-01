एक क्लिक में HandBrake डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर जो किसी भी ब्राउज़र से सुलभ है, जिसमें बैच रूपांतरण और स्वचालित वॉच-फोल्डर प्रोसेसिंग की सुविधा है।
HandBrake के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HandBrake के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HandBrake सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है, जो लगभग किसी भी वीडियो फॉर्मेट को MP4 और MKV जैसे आधुनिक, व्यापक रूप से संगत आउटपुट में बदलने में सक्षम है। यह डिप्लॉयमेंट HandBrake को एक Docker कंटेनर के अंदर चलाता है और noVNC का उपयोग करके इसके पूर्ण ग्राफिकल इंटरफ़ेस को आपके ब्राउज़र पर स्ट्रीम करता है — किसी डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा HandBrake UI इसके सभी एन्कोडिंग प्रीसेट, सबटाइटल सपोर्ट, चैप्टर मार्कर और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन विकल्पों के साथ मिलता है, जिसे आधुनिक ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है।
कंटेनर में एक वॉच फोल्डर फीचर शामिल है जो किसी भी वीडियो फ़ाइल को स्वचालित रूप से परिवर्तित करता है जिसे आप निर्दिष्ट इनपुट डायरेक्टरी में डालते हैं, जिससे आपके VPS पर बिना निगरानी वाले बैच जॉब चलाना आसान हो जाता है।
HandBrake की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित जीयूआई
पूरा HandBrake डेस्कटॉप इंटरफ़ेस सीधे आपके ब्राउज़र पर noVNC के माध्यम से स्ट्रीम होता है — इसे कहीं से भी एक्सेस करें, बिना कोई सॉफ्टवेयर स्थानीय रूप से इंस्टॉल किए।
स्वचालित वॉच फ़ोल्डर
वॉच फ़ोल्डर में रखी गई फ़ाइलें स्वचालित रूप से कतारबद्ध हो जाती हैं और पृष्ठभूमि में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के स्वचालित बैच प्रोसेसिंग संभव हो पाती है।
व्यापक फॉर्मेट सहायता
वस्तुतः किसी भी वीडियो सोर्स फॉर्मेट को स्वीकार करता है और उसे MP4, MKV, या WebM में परिवर्तित करता है, जिसमें कोडेक्स, बिटरेट, रेज़ोल्यूशन और ऑडियो ट्रैक पर सटीक नियंत्रण होता है।
एनकोडिंग प्रीसेट्स
दर्जनों बिल्ट-इन प्रीसेट विशिष्ट डिवाइस और गुणवत्ता स्तरों को लक्षित करते हैं — स्ट्रीमिंग-ऑप्टीमाइज़्ड प्रोफाइल से लेकर उच्च-गुणवत्ता वाले आर्काइवल एन्कोड तक — जिससे सेटअप का समय कम हो जाता है।
उपशीर्षक और अध्याय समर्थन
रूपांतरण के दौरान सबटाइटल ट्रैक और चैप्टर मार्कर को आयात करें, बर्न इन करें या पास थ्रू करें, जिससे मूल स्रोत फ़ाइल से मेटाडेटा संरक्षित रहे।
आपको HandBrake को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।