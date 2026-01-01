HandBrake सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है, जो लगभग किसी भी वीडियो फॉर्मेट को MP4 और MKV जैसे आधुनिक, व्यापक रूप से संगत आउटपुट में बदलने में सक्षम है। यह डिप्लॉयमेंट HandBrake को एक Docker कंटेनर के अंदर चलाता है और noVNC का उपयोग करके इसके पूर्ण ग्राफिकल इंटरफ़ेस को आपके ब्राउज़र पर स्ट्रीम करता है — किसी डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा HandBrake UI इसके सभी एन्कोडिंग प्रीसेट, सबटाइटल सपोर्ट, चैप्टर मार्कर और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन विकल्पों के साथ मिलता है, जिसे आधुनिक ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है।

कंटेनर में एक वॉच फोल्डर फीचर शामिल है जो किसी भी वीडियो फ़ाइल को स्वचालित रूप से परिवर्तित करता है जिसे आप निर्दिष्ट इनपुट डायरेक्टरी में डालते हैं, जिससे आपके VPS पर बिना निगरानी वाले बैच जॉब चलाना आसान हो जाता है।