1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Littlelink-Server डिप्लॉय करें।
क्रिएटर बायो पेज के लिए स्टेटलेस, सेल्फ-होस्टेड Linktree विकल्प, जिसमें दर्जनों बिल्ट-इन सोशल ब्रांड बटन हैं।
Littlelink-Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Littlelink-Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Littlelink-Server एक हल्का, ओपन-सोर्स, स्टेटलेस लिंक-इन-बायो सेवा है जिसे Linktree के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह एक सिंगल लैंडिंग पेज प्रस्तुत करता है जो आपके सभी महत्वपूर्ण लिंक - सोशल प्रोफाइल, कंटेंट चैनल, ईमेल, दान पेज - को एक छोटे यूआरएल के पीछे एकत्रित करता है जिसे आप किसी भी बायो में डाल सकते हैं।
क्योंकि पूरा पेज एनवायरनमेंट वैरिएबल्स से जनरेट होता है, इसलिए इसमें कोई डेटाबेस, कोई एडमिन पैनल और कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग विज़िटर ट्रैफ़िक, ब्रांडिंग और एनालिटिक्स को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, जिसमें डोमेन का पूर्ण स्वामित्व होता है और थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया जाता है।
Littlelink-Server की मुख्य विशेषताएं
स्टेटलेस कंटेनर
कोई डेटाबेस या स्थायी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है - पूरा पेज एनवायरनमेंट वैरिएबल्स से रेंडर होता है, जिससे डिप्लॉयमेंट तेज़ और डिस्पोजेबल हो जाते हैं।
150+ ब्रांड बटन
यह GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, और सौ से अधिक अन्य सेवाओं के लिए नेटिव, पहचानने योग्य बटनों के साथ आता है, जो सीधे उपयोग के लिए तैयार हैं।
लाइट और डार्क थीम्स
कस्टम CSS लिखे बिना अपने पर्सनल ब्रांड से मेल खाने के लिए, बिल्ट-इन लाइट और डार्क प्रेजेंटेशन मोड में से चुनें।
अनुकूलित बटनों का क्रम
लिंक के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि वे पहले दिखाई दें, एक साधारण अल्पविराम-पृथक सूची का उपयोग करके, ताकि सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य फोल्ड के ऊपर रहें।
ओपन ग्राफ़ मेटाडेटा
इसमें कॉन्फ़िगरेबल ओपन ग्राफ़ और ट्विटर कार्ड टैग शामिल हैं ताकि सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रीव्यू आपके अवतार, नाम और बायो को साफ़-सुथरा दिखा सकें।
वैकल्पिक Umami एनालिटिक्स
सेल्फ-होस्टेड उमामी के साथ एकीकृत होता है ताकि थर्ड-पार्टी कुकीज़ या बाहरी ट्रैकर्स के बिना निजी तौर पर लिंक क्लिक्स को ट्रैक किया जा सके।
आपको Littlelink-Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।