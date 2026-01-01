Littlelink-Server एक हल्का, ओपन-सोर्स, स्टेटलेस लिंक-इन-बायो सेवा है जिसे Linktree के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह एक सिंगल लैंडिंग पेज प्रस्तुत करता है जो आपके सभी महत्वपूर्ण लिंक - सोशल प्रोफाइल, कंटेंट चैनल, ईमेल, दान पेज - को एक छोटे यूआरएल के पीछे एकत्रित करता है जिसे आप किसी भी बायो में डाल सकते हैं।

क्योंकि पूरा पेज एनवायरनमेंट वैरिएबल्स से जनरेट होता है, इसलिए इसमें कोई डेटाबेस, कोई एडमिन पैनल और कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग विज़िटर ट्रैफ़िक, ब्रांडिंग और एनालिटिक्स को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, जिसमें डोमेन का पूर्ण स्वामित्व होता है और थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया जाता है।