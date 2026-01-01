SeaweedFS एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसमें 24,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जिसे बड़ी संख्या में फाइलों को कुशलतापूर्वक स्टोर और रिट्रीव करने के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है। बिल्ट-इन S3-कम्पैटिबल API के साथ, यह सेल्फ-होस्टेड एनवायरनमेंट में Amazon S3 के लिए एक ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट के रूप में कार्य करता है — S3 के लिए बनाया गया कोई भी टूल या SDK बिना किसी कोड बदलाव के SeaweedFS के साथ काम करता है।

अपने VPS पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाउड प्रोवाइडर्स के प्रति-रिक्वेस्ट और प्रति-GB लागत समाप्त हो जाती है, जबकि डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। SeaweedFS छोटे यूजर-अपलोड किए गए इमेज से लेकर बड़ी वीडियो फाइलों और बैकअप आर्काइव्स तक सब कुछ संभालता है, जिसमें डेटा सुरक्षा के लिए रेप्लिकेशन और इरेज़र कोडिंग उपलब्ध है।