1-क्लिक में SeaweedFS डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन वितरित फाइल सिस्टम, जो S3 API संगतता के साथ, अरबों फाइलों को बड़े पैमाने पर स्टोर करने और सेवा प्रदान करने में सक्षम है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SeaweedFS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SeaweedFS एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसमें 24,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जिसे बड़ी संख्या में फाइलों को कुशलतापूर्वक स्टोर और रिट्रीव करने के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है। बिल्ट-इन S3-कम्पैटिबल API के साथ, यह सेल्फ-होस्टेड एनवायरनमेंट में Amazon S3 के लिए एक ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट के रूप में कार्य करता है — S3 के लिए बनाया गया कोई भी टूल या SDK बिना किसी कोड बदलाव के SeaweedFS के साथ काम करता है।
अपने VPS पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाउड प्रोवाइडर्स के प्रति-रिक्वेस्ट और प्रति-GB लागत समाप्त हो जाती है, जबकि डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। SeaweedFS छोटे यूजर-अपलोड किए गए इमेज से लेकर बड़ी वीडियो फाइलों और बैकअप आर्काइव्स तक सब कुछ संभालता है, जिसमें डेटा सुरक्षा के लिए रेप्लिकेशन और इरेज़र कोडिंग उपलब्ध है।
SeaweedFS की मुख्य विशेषताएं
S3 API संगतता
Amazon S3 के लिए बनाया गया कोई भी एप्लिकेशन या टूल बिना किसी संशोधन के SeaweedFS से जुड़ता है, जिससे मौजूदा वर्कफ़्लो के साथ तत्काल एकीकरण संभव हो पाता है।
कुशल छोटी फ़ाइल हैंडलिंग
ऑप्टीमाइज़्ड स्टोरेज इंजन अरबों छोटी फ़ाइलों को कुशलता से संभालता है — जो पारंपरिक फ़ाइल सिस्टम और सामान्य-उद्देश्य वाले स्टोरेज बैकएंड की एक आम कमजोरी है।
डेटा प्रतिकृति
वॉल्यूम सर्वर पर स्वचालित प्रतिकृति रिडंडेंसी प्रदान करती है ताकि डेटा उपलब्ध रहे, भले ही व्यक्तिगत स्टोरेज नोड विफल हो जाएं।
इरेज़र कोडिंग
पूर्ण प्रतिकृति की तुलना में स्टोरेज ओवरहेड को कम करता है, जबकि वार्म और कोल्ड स्टोरेज टियर के लिए डेटा अखंडता बनाए रखता है।
FUSE माउंट सहायता
लिनक्स होस्ट पर SeaweedFS को एक नेटिव फाइल सिस्टम के रूप में माउंट करें, जिससे वे एप्लिकेशन सक्षम हो सकें जो सीधे पढ़ने और लिखने के लिए मानक POSIX फाइल एक्सेस की अपेक्षा करते हैं।
आपको SeaweedFS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।