Keycloak को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
SSO, OAuth2 और SAML सपोर्ट के साथ एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स पहचान और ऐक्सेस प्रबंधन।
Keycloak के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Keycloak के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Keycloak एक युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Red Hat द्वारा डेवलप किया गया है और CNCF में स्वीकार किया गया है। यह सिंगल साइन-ऑन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल लॉगिन, LDAP/Active Directory फेडरेशन, और रोल-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है — जिससे आपके द्वारा डिप्लॉय किए जाने वाले हर ऐप्लिकेशन के लिए कस्टम ऑथ सिस्टम बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
अपने खुद के VPS पर Keycloak को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स और सेशन डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है, जबकि क्लाउड IAM सेवाओं के प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण से बचाता है। यह डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन-ग्रेड पर्सिस्टेंस के लिए PostgreSQL का उपयोग करता है, जिससे यह पहले दिन से वास्तविक वर्कलोड को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है।
Keycloak की मुख्य विशेषताएं
एकल साइन-ऑन
उपयोगकर्ताओं को एक बार प्रमाणित करने दें और क्रेडेंशियल दोबारा दर्ज किए बिना सभी कनेक्टेड एप्लिकेशन तक पहुँचने दें, जिससे बाधा कम होती है और सुरक्षा स्थिति बेहतर होती है।
बहु-कारक प्रमाणीकरण
अपने एप्लिकेशन को संशोधित किए बिना, किसी भी लॉगिन फ़्लो में OTP, WebAuthn, और कस्टम ऑथेंटिकेटर जोड़ें।
आइडेंटिटी ब्रोकरिंग
Google, GitHub, Azure AD, या किसी भी OIDC/SAML प्रोवाइडर को प्रमाणीकरण सौंपें, जबकि अपने यूज़र डेटाबेस को केंद्रीय बनाए रखें।
उपयोगकर्ता फेडरेशन
मौजूदा LDAP या Active Directory सर्वर से डायरेक्टरी को माइग्रेट किए बिना उपयोगकर्ताओं को सिंक और प्रमाणित करें।
सूक्ष्म-स्तरीय ऑथराइजेशन
मल्टी-टेनेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, कई अलग-अलग क्षेत्रों में भूमिकाओं, समूहों और संसाधन-स्तर की अनुमतियों को परिभाषित करें।
आपको Keycloak को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।