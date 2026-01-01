Keycloak एक युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Red Hat द्वारा डेवलप किया गया है और CNCF में स्वीकार किया गया है। यह सिंगल साइन-ऑन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल लॉगिन, LDAP/Active Directory फेडरेशन, और रोल-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है — जिससे आपके द्वारा डिप्लॉय किए जाने वाले हर ऐप्लिकेशन के लिए कस्टम ऑथ सिस्टम बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

अपने खुद के VPS पर Keycloak को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स और सेशन डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है, जबकि क्लाउड IAM सेवाओं के प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण से बचाता है। यह डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन-ग्रेड पर्सिस्टेंस के लिए PostgreSQL का उपयोग करता है, जिससे यह पहले दिन से वास्तविक वर्कलोड को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है।