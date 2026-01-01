Gatus एक डेवलपर-फर्स्ट अपटाइम मॉनिटरिंग टूल और स्टेटस पेज है जो एक डिक्लेरेटिव YAML कॉन्फ़िगरेशन से HTTP API, TCP सेवाओं, DNS रिकॉर्ड, ICMP टारगेट, SSH होस्ट, gRPC एंडपॉइंट और SSL सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य को ट्रैक करता है। यह शर्तों — स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम, बॉडी कंटेंट और सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त होना — का मूल्यांकन करता है और प्रत्येक एंडपॉइंट के लिए ऐतिहासिक अपटाइम प्रतिशत के साथ एक रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रस्तुत करता है।

अपने खुद के VPS पर Gatus को सेल्फ-होस्ट करना आपके मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उन सेवाओं से स्वतंत्र रखता है जिनकी वह निगरानी करता है, प्रति-चेक SaaS शुल्क को समाप्त करता है, और आपको 40 से अधिक इंटीग्रेशन — जिनमें Slack, Discord, PagerDuty और Telegram शामिल हैं — के माध्यम से अलर्ट रूट करने देता है, वह भी आपके मॉनिटरिंग डेटा को आपके एनवायरनमेंट से बाहर निकाले बिना।