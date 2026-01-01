Gatus को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
डेवलपर-उन्मुख स्टेटस पेज जिसमें स्वचालित मल्टी-प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग, कंडीशनल अलर्टिंग और रीयल-टाइम अपटाइम डैशबोर्ड शामिल हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gatus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gatus एक डेवलपर-फर्स्ट अपटाइम मॉनिटरिंग टूल और स्टेटस पेज है जो एक डिक्लेरेटिव YAML कॉन्फ़िगरेशन से HTTP API, TCP सेवाओं, DNS रिकॉर्ड, ICMP टारगेट, SSH होस्ट, gRPC एंडपॉइंट और SSL सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य को ट्रैक करता है। यह शर्तों — स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम, बॉडी कंटेंट और सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त होना — का मूल्यांकन करता है और प्रत्येक एंडपॉइंट के लिए ऐतिहासिक अपटाइम प्रतिशत के साथ एक रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रस्तुत करता है।
अपने खुद के VPS पर Gatus को सेल्फ-होस्ट करना आपके मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उन सेवाओं से स्वतंत्र रखता है जिनकी वह निगरानी करता है, प्रति-चेक SaaS शुल्क को समाप्त करता है, और आपको 40 से अधिक इंटीग्रेशन — जिनमें Slack, Discord, PagerDuty और Telegram शामिल हैं — के माध्यम से अलर्ट रूट करने देता है, वह भी आपके मॉनिटरिंग डेटा को आपके एनवायरनमेंट से बाहर निकाले बिना।
Gatus की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल निगरानी
एक ही YAML कॉन्फ़िग से HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, और SSL सर्टिफिकेट की समाप्ति को मॉनिटर करें — किसी एजेंट या अतिरिक्त कोड की आवश्यकता नहीं है।
सशर्त अलर्टिंग
स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम, JSON बॉडी फ़ील्ड और सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त होने पर सटीक अलर्ट शर्तें परिभाषित करें, 40+ इंटीग्रेशन के साथ, जिनमें Slack और PagerDuty शामिल हैं।
Prometheus मेट्रिक्स
Grafana और आपके मौजूदा ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक के साथ सीधे एकीकरण के लिए, एक /metrics एंडपॉइंट के माध्यम से एंडपॉइंट के स्वास्थ्य और विलंबता को प्रदर्शित करें।
एम्बेड करने योग्य बैज
GitHub READMEs, डॉक्यूमेंटेशन साइट्स या सार्वजनिक स्टेटस पेज में एम्बेड करने के लिए SVG अपटाइम और रिस्पॉन्स-टाइम बैज जनरेट करें।
रखरखाव अवधि
अपने अलर्ट नियमों को छेड़े बिना, डिप्लॉयमेंट, रखरखाव या ज्ञात आउटेज के दौरान गलत अलर्ट को दबाने के लिए डाउनटाइम अवधि निर्धारित करें।
आपको Gatus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।