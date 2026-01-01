Beszel एक हल्का सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Prometheus और Grafana जैसे पूर्ण ऑब्ज़र्वेबिलिटी स्टैक के रिसोर्स ओवरहेड के बिना व्यापक सिस्टम विज़िबिलिटी — CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, तापमान, GPU, S.M.A.R.T. डिस्क स्वास्थ्य, और प्रति-कंटेनर Docker और Podman आंकड़े — प्रदान करता है। Go बैकएंड के साथ PocketBase पर निर्मित, यह एक हब-एंड-एजेंट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है: हब वेब इंटरफेस होस्ट करता है और ऐतिहासिक डेटा संग्रहीत करता है, जबकि हल्के एजेंट प्रत्येक मॉनिटर किए गए सर्वर पर मैट्रिक्स एकत्र करने के लिए चलते हैं।

Beszel को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक मॉनिटरिंग हब मिलता है जो उन सर्वरों से स्वतंत्र है जिनकी वह मॉनिटरिंग करता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं तब भी दिखाई दें जब व्यक्तिगत सिस्टम तनाव में हों। कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्ट आपको सूचित करते हैं जब CPU, मेमोरी, डिस्क, बैंडविड्थ, या तापमान थ्रेशोल्ड पार हो जाते हैं, और लोकल डिस्क या S3-कम्पैटिबल स्टोरेज पर स्वचालित बैकअप आपके ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डेटा की सुरक्षा करते हैं।