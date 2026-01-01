एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Beszel डिप्लॉय करें।
Docker कंटेनर आंकड़ों, ऐतिहासिक डेटा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्ट के साथ एक हल्का सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Beszel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Beszel एक हल्का सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Prometheus और Grafana जैसे पूर्ण ऑब्ज़र्वेबिलिटी स्टैक के रिसोर्स ओवरहेड के बिना व्यापक सिस्टम विज़िबिलिटी — CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, तापमान, GPU, S.M.A.R.T. डिस्क स्वास्थ्य, और प्रति-कंटेनर Docker और Podman आंकड़े — प्रदान करता है। Go बैकएंड के साथ PocketBase पर निर्मित, यह एक हब-एंड-एजेंट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है: हब वेब इंटरफेस होस्ट करता है और ऐतिहासिक डेटा संग्रहीत करता है, जबकि हल्के एजेंट प्रत्येक मॉनिटर किए गए सर्वर पर मैट्रिक्स एकत्र करने के लिए चलते हैं।
Beszel को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक मॉनिटरिंग हब मिलता है जो उन सर्वरों से स्वतंत्र है जिनकी वह मॉनिटरिंग करता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं तब भी दिखाई दें जब व्यक्तिगत सिस्टम तनाव में हों। कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्ट आपको सूचित करते हैं जब CPU, मेमोरी, डिस्क, बैंडविड्थ, या तापमान थ्रेशोल्ड पार हो जाते हैं, और लोकल डिस्क या S3-कम्पैटिबल स्टोरेज पर स्वचालित बैकअप आपके ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डेटा की सुरक्षा करते हैं।
Beszel की मुख्य विशेषताएं
डॉकर कंटेनर मेट्रिक्स
होस्ट सिस्टम मेट्रिक्स के साथ प्रति कंटेनर CPU, मेमोरी और नेटवर्क उपयोग को ट्रैक करें, जो आपको होस्ट और उसके कंटेनरीकृत वर्कलोड दोनों का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करता है।
हब-और-एजेंट आर्किटेक्चर
एक ही हब रिमोट सर्वर पर चल रहे असीमित एजेंटों से डेटा एकत्र करता है, जिससे आपके पूरे फ्लीट की निगरानी एक डैशबोर्ड से करना आसान हो जाता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्टिंग
किसी भी मॉनिटर किए गए मेट्रिक — CPU लोड, डिस्क उपयोग, तापमान, बैंडविड्थ — के लिए थ्रेशोल्ड सेट करें और समस्याओं के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने से पहले सूचनाएं प्राप्त करें।
ऐतिहासिक डेटा प्रतिधारण
प्रदर्शन इतिहास को हब के डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है, जिससे अकेले रीयल-टाइम डैशबोर्ड जो दिखा सकते हैं, उससे कहीं आगे दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण और क्षमता नियोजन संभव हो पाता है।
GPU और S.M.A.R.T. मॉनिटरिंग
Nvidia, AMD, और Intel GPU के उपयोग की निगरानी करें, साथ ही S.M.A.R.T. डिस्क स्वास्थ्य डेटा की भी, ताकि हार्डवेयर की खराबी को विफलताओं का कारण बनने से पहले ही पकड़ा जा सके।
आपको Beszel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।