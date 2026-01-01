SurrealDB एक मॉडर्न मल्टी-मॉडल डेटाबेस है जिसे Rust में लिखा गया है जो डॉक्यूमेंट, ग्राफ, रिलेशनल, टाइम-सीरीज़, जियोस्पेशियल और वेक्टर डेटा को एक सिंगल इंजन में एकीकृत करता है। इसे SurrealQL — एक SQL-जैसा क्वेरी लैंग्वेज — के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिसे उन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कई विशेष डेटाबेस को एक साथ मैनेज किए बिना फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। रियल-टाइम लाइव क्वेरीज़, रो-लेवल परमिशन और डेटाबेस में ही बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के नेटिव सपोर्ट के साथ, SurrealDB वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए डेटाबेस और बैकएंड-एज़-ए-सर्विस दोनों के रूप में काम कर सकता है।

अपने VPS पर SurrealDB को सेल्फ-होस्ट करना डेवलपर्स और छोटी टीमों को SurrealDB Cloud की प्रति-क्वेरी प्राइसिंग के बिना एक शक्तिशाली मल्टी-मॉडल डेटाबेस प्रदान करता है। सिंगल-बाइनरी आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स और टाइम-सीरीज़ वर्कलोड्स के लिए अलग-अलग डेटाबेस चलाने की तुलना में डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस को सरल रखता है।