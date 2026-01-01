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मल्टी-मॉडल डेटाबेस जो दस्तावेज़, ग्राफ़, रिलेशनल, टाइम-सीरीज़, भू-स्थानिक, और वेक्टर डेटा को एक सिंगल SQL-जैसे क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SurrealDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SurrealDB एक मॉडर्न मल्टी-मॉडल डेटाबेस है जिसे Rust में लिखा गया है जो डॉक्यूमेंट, ग्राफ, रिलेशनल, टाइम-सीरीज़, जियोस्पेशियल और वेक्टर डेटा को एक सिंगल इंजन में एकीकृत करता है। इसे SurrealQL — एक SQL-जैसा क्वेरी लैंग्वेज — के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिसे उन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कई विशेष डेटाबेस को एक साथ मैनेज किए बिना फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। रियल-टाइम लाइव क्वेरीज़, रो-लेवल परमिशन और डेटाबेस में ही बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के नेटिव सपोर्ट के साथ, SurrealDB वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए डेटाबेस और बैकएंड-एज़-ए-सर्विस दोनों के रूप में काम कर सकता है।
अपने VPS पर SurrealDB को सेल्फ-होस्ट करना डेवलपर्स और छोटी टीमों को SurrealDB Cloud की प्रति-क्वेरी प्राइसिंग के बिना एक शक्तिशाली मल्टी-मॉडल डेटाबेस प्रदान करता है। सिंगल-बाइनरी आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स और टाइम-सीरीज़ वर्कलोड्स के लिए अलग-अलग डेटाबेस चलाने की तुलना में डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस को सरल रखता है।
SurrealDB की मुख्य विशेषताएं
बहु-मॉडल डेटा प्रकार
दस्तावेज़, ग्राफ़, रिलेशनल पंक्तियाँ, टाइम-सीरीज़, भू-स्थानिक और वैक्टर को प्रत्येक मॉडल के लिए अलग-अलग सेवाओं के बिना एक ही डेटाबेस में संग्रहीत करें।
SurrealQL क्वेरी भाषा
SQL-जैसी क्वेरी भाषा जिसमें ग्राफ़ ट्रैवर्सल, वेक्टर सर्च, भू-स्थानिक ऑपरेटर और स्कीमा में निर्मित कंप्यूटेड फ़ील्ड के लिए एक्सटेंशन हैं।
रियल-टाइम लाइव क्वेरीज़
वेबसॉकेट पर लाइव क्वेरी परिणामों की सदस्यता लें ताकि पोलिंग या बाहरी इवेंट बस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना रीयल-टाइम UI अपडेट मिल सकें।
पंक्ति-स्तरीय सुरक्षा
स्कीमा में अंतर्निहित सूक्ष्म अनुमतियाँ आपको एक मध्यवर्ती API लेयर के बिना डेटाबेस को सीधे वेब और मोबाइल क्लाइंट्स के सामने सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराने की अनुमति देती हैं।
एम्बेडेड ऑथ
अंतर्निहित उपयोगकर्ता, स्कोप, और JWT-आधारित प्रमाणीकरण SurrealDB को प्रोटोटाइप ऐप्स के लिए बैकएंड-एज़-ए-सर्विस के रूप में उपयोग योग्य बनाता है।
एकाधिक क्वेरी इंटरफेस
HTTP REST, WebSocket, JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, और PHP के लिए नेटिव क्लाइंट लाइब्रेरीज़ के ज़रिए क्वेरी करें — या सीधे SurrealQL CLI के माध्यम से।
आपको SurrealDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।