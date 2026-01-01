Chroma एक ओपन-सोर्स एम्बेडिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से AI ऐप्लिकेशंस के लिए बनाया गया है जिन्हें हाई-डाइमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग को स्टोर करने, इंडेक्स करने और क्वेरी करने की आवश्यकता होती है। यह LangChain, LlamaIndex और OpenAI SDK के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है, जिससे कस्टम वेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना किसी भी ऐप्लिकेशन में सिमेंटिक सर्च और रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) क्षमताएं जोड़ने का यह सबसे तेज़ तरीका बन जाता है।

अपने VPS पर Chroma को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी एम्बेडिंग, डॉक्यूमेंट डेटा और क्वेरी पैटर्न आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-क्वेरी मूल्य निर्धारण के और जैसे-जैसे आपका कलेक्शन बढ़ता है, संसाधनों को ट्यून करने की सुविधा भी मिलती है।