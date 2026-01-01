1-क्लिक इंस्टॉलेशन में क्रोमा डिप्लॉय करें।
AI ऐप्लिकेशंस, सिमेंटिक सर्च, और रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन के लिए ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस।
Chroma के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Chroma के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Chroma एक ओपन-सोर्स एम्बेडिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से AI ऐप्लिकेशंस के लिए बनाया गया है जिन्हें हाई-डाइमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग को स्टोर करने, इंडेक्स करने और क्वेरी करने की आवश्यकता होती है। यह LangChain, LlamaIndex और OpenAI SDK के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है, जिससे कस्टम वेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना किसी भी ऐप्लिकेशन में सिमेंटिक सर्च और रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) क्षमताएं जोड़ने का यह सबसे तेज़ तरीका बन जाता है।
अपने VPS पर Chroma को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी एम्बेडिंग, डॉक्यूमेंट डेटा और क्वेरी पैटर्न आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-क्वेरी मूल्य निर्धारण के और जैसे-जैसे आपका कलेक्शन बढ़ता है, संसाधनों को ट्यून करने की सुविधा भी मिलती है।
Chroma की मुख्य विशेषताएं
आरएजी पाइपलाइन तैयार है।
LLM एप्लिकेशन के लिए रिट्रीवल लेयर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप न्यूनतम इंटीग्रेशन कार्य के साथ अपने दस्तावेज़ों में मॉडल रिस्पॉन्स को आधार बना सकें।
फ्रेमवर्क एकीकरण
LangChain, LlamaIndex, और OpenAI SDK के लिए नेटिव सपोर्ट का मतलब है कि आपका मौजूदा AI कोड Chroma से बस कुछ ही लाइनों के कॉन्फ़िगरेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है।
मेटाडेटा फ़िल्टरिंग
वेक्टर समानता खोज को संरचित मेटाडेटा फिल्टर के साथ मिलाएं ताकि परिणामों को तिथि, श्रेणी, या किसी भी कस्टम विशेषता के आधार पर बिना पोस्ट-प्रोसेसिंग के सीमित किया जा सके।
कई दूरी मेट्रिक्स
सटीक परिणामों के लिए, अपने एम्बेडिंग मॉडल को जिस मेट्रिक के साथ प्रशिक्षित किया गया था, उससे मिलान करने के लिए प्रति संग्रह कोसाइन समानता, L2 दूरी, या इनर प्रोडक्ट चुनें।
स्थायी स्टोरेज
एम्बेडिंग और इंडेक्स रीस्टार्ट और अपडेट के बाद भी बने रहते हैं, इसलिए हर डिप्लॉयमेंट बदलाव के बाद दस्तावेज़ों को फिर से इनजेस्ट किए बिना आपका नॉलेज बेस अक्षुण्ण रहता है।
आपको Chroma को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।