1-क्लिक में Damselfly डिप्लॉय करें।
डिवाइस पर फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फुल-टेक्स्ट मेटाडेटा सर्च के साथ सर्वर-आधारित फोटो प्रबंधन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Damselfly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Damselfly एक सर्वर-आधारित फ़ोटोग्राफ़ प्रबंधन ऐप्लिकेशन है जिसे बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया गया है। यह एक टॉप-लेवल पिक्चर्स फ़ोल्डर को इंडेक्स करता है, बैकग्राउंड में थंबनेल बनाता है, और आपको IPTC कीवर्ड टैग्स, फ़ोल्डर नामों, EXIF मेटाडेटा, चेहरों और डिटेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स में एक तेज़ Blazor WebAssembly UI के माध्यम से सर्च करने की सुविधा देता है। चेहरे की पहचान और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्थानीय रूप से और ऑफ़लाइन चलते हैं, बिना किसी SaaS डिपेंडेंसी के।
अपने खुद के VPS पर Damselfly को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ोटो मेटाडेटा, फेस वेक्टर्स और लाइब्रेरी स्ट्रक्चर आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, बजाय किसी पब्लिक फ़ोटो सर्विस के। यह प्लेटफ़ॉर्म सब-सेकंड सर्च के साथ 500,000+ इमेज कैटलॉग को हैंडल करता है, रोल-आधारित एंटाइटेलमेंट के साथ मल्टी-यूज़र अकाउंट्स को सपोर्ट करता है, और सिंक-टू-लैपटॉप एडिटिंग वर्कफ़्लो के लिए Damselfly डेस्कटॉप क्लाइंट के साथ पेयर होता है।
Damselfly की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय चेहरा पहचान
यह चेहरे की पहचान और पहचान को पूरी तरह से सर्वर पर चलाता है, जिसमें किसी थर्ड-पार्टी एपीआई (API) की निर्भरता नहीं होती है। यह पहचाने गए लोगों के अनुसार तस्वीरों को क्लस्टर करता है, जिससे व्यक्ति-दर-व्यक्ति वर्कफ़्लो संभव हो पाता है।
ऑब्जेक्ट डिटेक्शन
आपकी लाइब्रेरी में वस्तुओं, दृश्यों और इमेज के रंगों की पहचान करता है ताकि 'कुत्ता' या 'समुद्र तट' की खोज करने पर मैन्युअल टैगिंग के बिना भी मिलती-जुलती तस्वीरें मिलें।
IPTC कीवर्ड टैगिंग
ExifTool के माध्यम से तेज़, गैर-विनाशकारी EXIF/IPTC कीवर्ड अपडेट — जब टैग बदलते हैं, तो JPEG को फिर से एन्कोड नहीं किया जाता है, जिससे मूल गुणवत्ता बनी रहती है।
पूर्ण-पाठ मेटाडेटा खोज
टैग, फ़ोल्डर, फ़ाइल नाम, कैमरा, लेंस, दिनांक सीमा, अभिविन्यास और भी बहुत कुछ द्वारा लाखों छवियों में एक सेकंड से भी कम समय में खोज।
सेलेक्शन टोकरी
खोज परिणामों से छवियों को एक स्थायी बास्केट में सहेजें, फिर डाउनलोड करें, वॉटरमार्क के साथ एक्सपोर्ट करें, या उन्हें Damselfly क्लाइंट के साथ डेस्कटॉप पर सिंक करें।
आपको Damselfly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।