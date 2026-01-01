Damselfly एक सर्वर-आधारित फ़ोटोग्राफ़ प्रबंधन ऐप्लिकेशन है जिसे बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया गया है। यह एक टॉप-लेवल पिक्चर्स फ़ोल्डर को इंडेक्स करता है, बैकग्राउंड में थंबनेल बनाता है, और आपको IPTC कीवर्ड टैग्स, फ़ोल्डर नामों, EXIF मेटाडेटा, चेहरों और डिटेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स में एक तेज़ Blazor WebAssembly UI के माध्यम से सर्च करने की सुविधा देता है। चेहरे की पहचान और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्थानीय रूप से और ऑफ़लाइन चलते हैं, बिना किसी SaaS डिपेंडेंसी के।

अपने खुद के VPS पर Damselfly को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ोटो मेटाडेटा, फेस वेक्टर्स और लाइब्रेरी स्ट्रक्चर आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, बजाय किसी पब्लिक फ़ोटो सर्विस के। यह प्लेटफ़ॉर्म सब-सेकंड सर्च के साथ 500,000+ इमेज कैटलॉग को हैंडल करता है, रोल-आधारित एंटाइटेलमेंट के साथ मल्टी-यूज़र अकाउंट्स को सपोर्ट करता है, और सिंक-टू-लैपटॉप एडिटिंग वर्कफ़्लो के लिए Damselfly डेस्कटॉप क्लाइंट के साथ पेयर होता है।