एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Joplin Server डिप्लॉय करें।
Joplin के लिए स्व-होस्टेड सिंक बैकएंड, जो आपके नोट्स और अटैचमेंट को सभी डिवाइस पर निजी रखता है।
Joplin Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Joplin Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Joplin सर्वर लोकप्रिय ओपन-सोर्स Joplin नोट-टेकिंग ऐप के लिए सेल्फ-होस्टेड सिंक्रोनाइज़ेशन बैकएंड है। यह डेस्कटॉप, मोबाइल और टर्मिनल क्लाइंट्स पर नोट्स, टू-डू, नोटबुक और अटैचमेंट को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक सुरक्षित, निजी हब प्रदान करता है — Dropbox या OneDrive जैसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना।
अपने खुद के VPS पर Joplin सर्वर होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यक्तिगत ज्ञान आधार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। आप स्टोरेज लिमिट्स सेट करते हैं, बैकअप पॉलिसीज़ परिभाषित करते हैं, और चुनते हैं कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सक्षम करना है या नहीं — कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कोई डेटा माइनिंग नहीं, और कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं।
Joplin Server की मुख्य विशेषताएं
निजी नोट सिंक
अपने सभी डिवाइस पर नोट्स, नोटबुक और अटैचमेंट को अपने खुद के सर्वर के माध्यम से सिंक करें, ताकि कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा आपके डेटा को हैंडल न करे।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
नोट सामग्री को क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखें ताकि केवल आप ही अपने नोट्स पढ़ सकें — सर्वर भी कभी प्लेनटेक्स्ट नहीं देख पाता।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के लिए अलग-अलग खाते बनाएँ, प्रत्येक के अपने नोट संग्रह और कॉन्फ़िगर करने योग्य स्टोरेज कोटा के साथ।
नोट शेयरिंग
व्यक्तिगत नोट्स या नोटबुक अन्य Joplin Server उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करें और सीधे क्लाइंट ऐप्स से एक्सेस अनुमतियाँ प्रबंधित करें।
सभी ग्राहक प्लेटफ़ॉर्म
विंडोज, macOS, लिनक्स, iOS और एंड्रॉइड पर जोपलिन क्लाइंट्स को कनेक्ट करें — हर डिवाइस स्टैंडर्ड जोपलिन सिंक प्रोटोकॉल के माध्यम से एक ही सर्वर से सिंक होता है।
आपको Joplin Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।