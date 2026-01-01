Joplin सर्वर लोकप्रिय ओपन-सोर्स Joplin नोट-टेकिंग ऐप के लिए सेल्फ-होस्टेड सिंक्रोनाइज़ेशन बैकएंड है। यह डेस्कटॉप, मोबाइल और टर्मिनल क्लाइंट्स पर नोट्स, टू-डू, नोटबुक और अटैचमेंट को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक सुरक्षित, निजी हब प्रदान करता है — Dropbox या OneDrive जैसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना।

अपने खुद के VPS पर Joplin सर्वर होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यक्तिगत ज्ञान आधार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। आप स्टोरेज लिमिट्स सेट करते हैं, बैकअप पॉलिसीज़ परिभाषित करते हैं, और चुनते हैं कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सक्षम करना है या नहीं — कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कोई डेटा माइनिंग नहीं, और कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं।