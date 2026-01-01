Lightdash एक ओपन-सोर्स बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिसे dbt (डेटा बिल्ड टूल) के साथ नेटिव रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BI टूल के अंदर मीट्रिक परिभाषाओं को फिर से बनाने के बजाय, Lightdash आपके मौजूदा dbt मॉडल, टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है ताकि एक एक्सप्लोरेशन इंटरफ़ेस और मेट्रिक्स लेयर को ऑटो-जनरेट किया जा सके — एनालिटिक्स लॉजिक को कोड में वर्ज़न-नियंत्रित रखते हुए, जहाँ यह होना चाहिए। टीमें डैशबोर्ड बना सकती हैं, एड-हॉक क्वेरीज़ चला सकती हैं और रिपोर्ट डिलीवरी शेड्यूल कर सकती हैं, अपने dbt प्रोजेक्ट में पहले से किए गए काम को डुप्लिकेट किए बिना।

सामान्य-उद्देश्य वाले BI टूल के विपरीत, Lightdash का 'सोर्स-ऑफ़-ट्रुथ' दृष्टिकोण का मतलब है कि जब एक dbt मॉडल बदलता है, तो उस पर बने सभी चार्ट अपने आप अपडेट हो जाते हैं। Lightdash को सेल्फ-होस्ट करना एनालिटिक्स टीमों को उनके डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है, थर्ड-पार्टी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से क्वेरी परिणामों को रूट किए बिना।