1-क्लिक में Lightdash डिप्लॉय करें।
dbt पर आधारित ओपन-सोर्स BI प्लेटफ़ॉर्म जो आपके डेटा मॉडल को तुरंत डैशबोर्ड और चार्ट में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lightdash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Lightdash एक ओपन-सोर्स बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिसे dbt (डेटा बिल्ड टूल) के साथ नेटिव रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BI टूल के अंदर मीट्रिक परिभाषाओं को फिर से बनाने के बजाय, Lightdash आपके मौजूदा dbt मॉडल, टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है ताकि एक एक्सप्लोरेशन इंटरफ़ेस और मेट्रिक्स लेयर को ऑटो-जनरेट किया जा सके — एनालिटिक्स लॉजिक को कोड में वर्ज़न-नियंत्रित रखते हुए, जहाँ यह होना चाहिए। टीमें डैशबोर्ड बना सकती हैं, एड-हॉक क्वेरीज़ चला सकती हैं और रिपोर्ट डिलीवरी शेड्यूल कर सकती हैं, अपने dbt प्रोजेक्ट में पहले से किए गए काम को डुप्लिकेट किए बिना।
सामान्य-उद्देश्य वाले BI टूल के विपरीत, Lightdash का 'सोर्स-ऑफ़-ट्रुथ' दृष्टिकोण का मतलब है कि जब एक dbt मॉडल बदलता है, तो उस पर बने सभी चार्ट अपने आप अपडेट हो जाते हैं। Lightdash को सेल्फ-होस्ट करना एनालिटिक्स टीमों को उनके डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है, थर्ड-पार्टी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से क्वेरी परिणामों को रूट किए बिना।
Lightdash की मुख्य विशेषताएं
dbt-देशी मैट्रिक्स लेयर
Lightdash मौजूदा dbt मॉडल, टेस्ट और YAML डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है ताकि एक एक्सप्लोरेशन UI बनाया जा सके, जिससे एक अलग BI टूल में मेट्रिक्स को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
तदर्थ SQL एक्सप्लोरर
अपने डेटा वेयरहाउस पर सीधे ब्राउज़र से एड-हॉक क्वेरीज़ चलाएं, जिसमें कॉलम परिभाषाएं और परीक्षण परिणाम dbt मेटाडेटा से स्वचालित रूप से प्राप्त होते हैं।
शेड्यूल की गई रिपोर्ट डिलीवरी
आवर्ती डैशबोर्ड स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करें जो ईमेल या स्लैक पर निर्धारित समय पर भेजे जाएँगे, जिससे हितधारकों को मैन्युअल एक्सपोर्ट या डाउनलोड के बिना अपडेटेड रखा जा सके।
AI डेटा को-पायलट
अपने डेटा के बारे में प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछें और अपने dbt प्रोजेक्ट में पहले से ही परिभाषित मेट्रिक्स लेयर द्वारा संचालित चार्ट सुझाव प्राप्त करें।
संस्करण-नियंत्रित एनालिटिक्स
एनालिटिक्स परिभाषाएँ आपके डेटा मॉडल के साथ dbt कोड में रहती हैं, जिससे चार्ट और मेट्रिक परिवर्तनों को मानक गिट वर्कफ़्लो के माध्यम से समीक्षा योग्य, डिफ़ेबल और डिप्लॉय करने योग्य बनाया जा सकता है।
आपको Lightdash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।