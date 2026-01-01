TubeSync YouTube के लिए एक सेल्फ-होस्टेड PVR-स्टाइल टूल है जो चैनलों और प्लेलिस्ट को मॉनिटर करता है और नए वीडियो प्रकाशित होते ही उन्हें स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है। यह ऑनलाइन कॉन्टेंट के लिए DVR की तरह काम करता है, आपके मीडिया लाइब्रेरी को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अपडेट रखता है।

VPS पर TubeSync को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डिवाइस बंद होने पर भी डाउनलोड बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं। यह Plex और Jellyfin मीडिया सर्वर के साथ एकीकृत होता है, मेटाडेटा और थंबनेल को स्वचालित रूप से हैंडल करता है, और स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए कीवर्ड फिल्टरिंग और क्वालिटी कटऑफ को सपोर्ट करता है।