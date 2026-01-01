TubeSync को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
अपने VPS पर YouTube चैनलों और प्लेलिस्ट को ऑनलाइन वीडियो के लिए PVR की तरह स्वचालित रूप से सिंक और डाउनलोड करें।
TubeSync के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TubeSync के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TubeSync YouTube के लिए एक सेल्फ-होस्टेड PVR-स्टाइल टूल है जो चैनलों और प्लेलिस्ट को मॉनिटर करता है और नए वीडियो प्रकाशित होते ही उन्हें स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है। यह ऑनलाइन कॉन्टेंट के लिए DVR की तरह काम करता है, आपके मीडिया लाइब्रेरी को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अपडेट रखता है।
VPS पर TubeSync को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डिवाइस बंद होने पर भी डाउनलोड बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं। यह Plex और Jellyfin मीडिया सर्वर के साथ एकीकृत होता है, मेटाडेटा और थंबनेल को स्वचालित रूप से हैंडल करता है, और स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए कीवर्ड फिल्टरिंग और क्वालिटी कटऑफ को सपोर्ट करता है।
TubeSync की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित चैनल सिंक
YouTube चैनलों और प्लेलिस्ट की निगरानी करें और जैसे ही नए वीडियो प्रकाशित होते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से डाउनलोड करें।
Plex और Jellyfin इंटीग्रेशन
डाउनलोड किए गए वीडियो को प्लेक्स या जेलीफ़िन लाइब्रेरी में निर्बाध आयात के लिए उचित मेटाडेटा और थंबनेल के साथ व्यवस्थित किया जाता है।
गुणवत्ता नियंत्रण
वीडियो गुणवत्ता को उपलब्ध स्टोरेज स्पेस के साथ संतुलित करने के लिए अधिकतम रेजोल्यूशन कटऑफ और फॉर्मेट प्राथमिकताएं सेट करें।
कीवर्ड फ़िल्टरिंग
शीर्षक कीवर्ड के आधार पर उन वीडियो को फ़िल्टर करें जिन्हें आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐसी सामग्री को छोड़कर जो आपकी रुचियों से मेल नहीं खाती।
आपको TubeSync को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।