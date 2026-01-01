ONLYOFFICE डॉक्स (डॉक्यूमेंट सर्वर) एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF और अन्य फॉर्मेट्स के ब्राउज़र-आधारित सहयोगात्मक संपादन को आपके अपने सर्वर पर लाता है। यह पिक्सेल-परफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट संगतता प्रदान करता है, जिससे यह आपके डॉक्यूमेंट्स को थर्ड-पार्टी सेवाओं के सामने उजागर किए बिना क्लाउड ऑफिस टूल्स का एक सहज विकल्प बन जाता है।

ONLYOFFICE डॉक्स को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है — फाइलें कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती हैं। यह Nextcloud, ownCloud, Seafile और दर्जनों अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ आधिकारिक कनेक्टर्स के माध्यम से इंटीग्रेट होता है, और API एक्सेस को सुरक्षित रखने के लिए JWT टोकन सिक्योरिटी का उपयोग करता है। कम्युनिटी एडिशन बिना किसी लागत के 20 तक एक साथ संपादन कनेक्शन का समर्थन करता है।