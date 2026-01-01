1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ONLYOFFICE Docs डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइट, आपके ब्राउज़र में Word, Excel और PowerPoint फ़ाइलों के वास्तविक समय में सहयोगात्मक संपादन की सुविधा के साथ।
ONLYOFFICE Docs के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ONLYOFFICE Docs के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ONLYOFFICE डॉक्स (डॉक्यूमेंट सर्वर) एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF और अन्य फॉर्मेट्स के ब्राउज़र-आधारित सहयोगात्मक संपादन को आपके अपने सर्वर पर लाता है। यह पिक्सेल-परफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट संगतता प्रदान करता है, जिससे यह आपके डॉक्यूमेंट्स को थर्ड-पार्टी सेवाओं के सामने उजागर किए बिना क्लाउड ऑफिस टूल्स का एक सहज विकल्प बन जाता है।
ONLYOFFICE डॉक्स को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है — फाइलें कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती हैं। यह Nextcloud, ownCloud, Seafile और दर्जनों अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ आधिकारिक कनेक्टर्स के माध्यम से इंटीग्रेट होता है, और API एक्सेस को सुरक्षित रखने के लिए JWT टोकन सिक्योरिटी का उपयोग करता है। कम्युनिटी एडिशन बिना किसी लागत के 20 तक एक साथ संपादन कनेक्शन का समर्थन करता है।
ONLYOFFICE Docs की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई उपयोगकर्ता लाइव कर्सर ट्रैकिंग, टिप्पणियों और परिवर्तनों को ट्रैक करने की सुविधा के साथ एक साथ दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीटों और प्रस्तुतियों का सह-संपादन कर सकते हैं।
MS Office संगतता
DOCX, XLSX, और PPTX फ़ाइलों को उच्च सटीकता के साथ खोलें, संपादित करें और सहेजें — बिना किसी फ़ॉर्मेट रूपांतरण विकृतियों या लेआउट बदलाव के।
बहु-फॉर्मेट सहायता
यह DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF और अन्य को दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन एडिटर में सपोर्ट करता है।
JWT API सुरक्षा
जेएसओएन वेब टोकन सत्यापन हर API अनुरोध को सुरक्षित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत एकीकरण और उपयोगकर्ता ही डॉक्यूमेंट सर्वर तक पहुँच सकते हैं।
Nextcloud और Seafile एकीकरण
Nextcloud, ownCloud, Seafile, और 40+ अन्य प्लेटफ़ॉर्म के लिए आधिकारिक कनेक्टर ONLYOFFICE Docs को एक ड्रॉप-इन सहयोगी संपादन बैकएंड में बदल देते हैं।
पीडीएफ एडिटर और फॉर्म
PDFs संपादित करें और भरने योग्य PDF फॉर्म सीधे ब्राउज़र में बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स के बनाएं।
आपको ONLYOFFICE Docs को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।