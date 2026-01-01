Datasette डेटा को एक्सप्लोर करने और पब्लिश करने के लिए एक ओपन-सोर्स मल्टी-टूल है। यह SQLite डेटाबेस फाइलों को लेता है और उन्हें तुरंत बिल्ट-इन JSON API के साथ इंटरैक्टिव, सर्च करने योग्य वेबसाइटों में बदल देता है — इसके लिए किसी बैक-एंड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रकार, शोधकर्ता और डेटा टीमें Datasette का उपयोग डेटासेट को सार्वजनिक रूप से शेयर करने, डेटा-संचालित ऐप्लिकेशन बनाने और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए बिना एनालिटिक्स डैशबोर्ड का प्रोटोटाइप बनाने के लिए करती हैं।

अपने खुद के VPS पर Datasette को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डेटासेट पर पूरा नियंत्रण रखता है, आपको विज़ुअलाइज़ेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, और आपके डेटा में मौजूद हर क्वेरी और टेबल व्यू के लिए एक स्थायी, शेयर करने योग्य URL प्रदान करता है।