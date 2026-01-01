Datasette को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
SQLite डेटाबेस को इंटरैक्टिव वेबसाइटों और APIs के रूप में खोजने, प्रकाशित करने और साझा करने के लिए एक ओपन-सोर्स टूल।
Datasette के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Datasette के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Datasette डेटा को एक्सप्लोर करने और पब्लिश करने के लिए एक ओपन-सोर्स मल्टी-टूल है। यह SQLite डेटाबेस फाइलों को लेता है और उन्हें तुरंत बिल्ट-इन JSON API के साथ इंटरैक्टिव, सर्च करने योग्य वेबसाइटों में बदल देता है — इसके लिए किसी बैक-एंड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रकार, शोधकर्ता और डेटा टीमें Datasette का उपयोग डेटासेट को सार्वजनिक रूप से शेयर करने, डेटा-संचालित ऐप्लिकेशन बनाने और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए बिना एनालिटिक्स डैशबोर्ड का प्रोटोटाइप बनाने के लिए करती हैं।
अपने खुद के VPS पर Datasette को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डेटासेट पर पूरा नियंत्रण रखता है, आपको विज़ुअलाइज़ेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, और आपके डेटा में मौजूद हर क्वेरी और टेबल व्यू के लिए एक स्थायी, शेयर करने योग्य URL प्रदान करता है।
Datasette की मुख्य विशेषताएं
त्वरित डेटा पब्लिशिंग
किसी भी SQLite डेटाबेस फ़ाइल को डेटा वॉल्यूम में डालें और Datasette इसे तुरंत एक ब्राउज़ करने योग्य, खोजने योग्य वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत करता है।
बिल्ट-इन JSON API
प्रत्येक टेबल, क्वेरी और रो एक JSON API एंडपॉइंट के रूप में स्वचालित रूप से सुलभ है, जिससे आपके डेटा का उपयोग करके एप्लिकेशन बनाना आसान हो जाता है।
शक्तिशाली SQL एक्सप्लोरर
कोई भी SQL क्वेरीज़ सीधे ब्राउज़र में एक इंटरैक्टिव क्वेरी एडिटर और फ़ॉर्मेटेड परिणाम तालिकाओं के साथ चलाएं।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
Datasette को 100 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ बढ़ाएँ, चार्टिंग, मैप्स, प्रमाणीकरण, फुल-टेक्स्ट सर्च और कस्टम एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स के लिए।
फ़ैसेटेड ब्राउज़िंग
स्वचालित रूप से जनरेट किए गए पहलू और फ़िल्टर उपयोगकर्ताओं को बिना कोई SQL लिखे बड़े डेटासेट में गहराई से जाने की सुविधा देते हैं।
आपको Datasette को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।