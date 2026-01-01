Svix एक ओपन-सोर्स, एंटरप्राइज़-रेडी वेबहुक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो बड़े पैमाने पर विश्वसनीय वेबहुक भेजने से संबंधित हर चीज़ को संभालता है। यह एक्सपोनेंशियल बैकऑफ़ के साथ स्वचालित रिट्राई, एंडपॉइंट हेल्थ मॉनिटरिंग, मैसेज साइनिंग और वेरिफिकेशन, और हर डिलीवरी प्रयास का एक पूर्ण ऑडिट लॉग प्रबंधित करता है — ताकि आपको यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद न बनाना पड़े।

एक एम्बेडेबल पोर्टल कंपोनेंट आपके एप्लिकेशन के ग्राहकों को अपने वेबहुक एंडपॉइंट्स और इवेंट सब्सक्रिप्शन को स्वयं प्रबंधित करने की अनुमति देता है। परफॉर्मेंस के लिए रस्ट में निर्मित, Svix PostgreSQL और Redis के साथ चलता है, और सभी प्रमुख भाषाओं के लिए आधिकारिक SDKs के साथ एक REST API प्रदान करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी वेबहुक डेटा को आपके नियंत्रण में रखती है।