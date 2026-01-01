एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में स्विंक्स डिप्लॉय करें।
स्वचालित पुनः प्रयासों, मैसेज साइनिंग और एक एम्बेडेबल ग्राहक एंडपॉइंट पोर्टल के साथ ओपन-सोर्स वेबहुक डिलीवरी सेवा।
Svix के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Svix के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Svix एक ओपन-सोर्स, एंटरप्राइज़-रेडी वेबहुक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो बड़े पैमाने पर विश्वसनीय वेबहुक भेजने से संबंधित हर चीज़ को संभालता है। यह एक्सपोनेंशियल बैकऑफ़ के साथ स्वचालित रिट्राई, एंडपॉइंट हेल्थ मॉनिटरिंग, मैसेज साइनिंग और वेरिफिकेशन, और हर डिलीवरी प्रयास का एक पूर्ण ऑडिट लॉग प्रबंधित करता है — ताकि आपको यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद न बनाना पड़े।
एक एम्बेडेबल पोर्टल कंपोनेंट आपके एप्लिकेशन के ग्राहकों को अपने वेबहुक एंडपॉइंट्स और इवेंट सब्सक्रिप्शन को स्वयं प्रबंधित करने की अनुमति देता है। परफॉर्मेंस के लिए रस्ट में निर्मित, Svix PostgreSQL और Redis के साथ चलता है, और सभी प्रमुख भाषाओं के लिए आधिकारिक SDKs के साथ एक REST API प्रदान करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी वेबहुक डेटा को आपके नियंत्रण में रखती है।
Svix की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित पुनः प्रयास
विफल वेबहुक डिलीवरी को एक्सपोनेंशियल बैकऑफ़ के साथ स्वचालित रूप से पुनः प्रयास किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अस्थायी आउटेज के दौरान भी संदेश अपने गंतव्य तक पहुँचें।
संदेश हस्ताक्षर
सभी आउटगोइंग वेबहुक्स को HMAC-SHA256 या Ed25519 से हस्ताक्षरित किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ताओं को हर संदेश की प्रमाणिकता को क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित करने की अनुमति मिलती है।
एम्बेड करने योग्य पोर्टल
अपने ग्राहकों के लिए एक प्री-बिल्ट वेबबुक मैनेजमेंट पोर्टल उपलब्ध कराएं जिसका उपयोग वे एंडपॉइंट्स रजिस्टर करने और इवेंट्स की सदस्यता लेने के लिए कर सकते हैं — किसी कस्टम UI की आवश्यकता नहीं है।
वितरण ऑडिट लॉग
प्रत्येक डिलीवरी प्रयास को पूर्ण अनुरोध और प्रतिक्रिया विवरण के साथ लॉग किया जाता है, जिससे विफलताओं को डीबग करना और छूटे हुए इवेंट्स को फिर से चलाना आसान हो जाता है।
बहु-भाषा SDKs
Python, TypeScript, Go, Java, Ruby और C# के लिए आधिकारिक क्लाइंट SDK आपको Svix को कुछ ही मिनटों में किसी भी बैकएंड में एकीकृत करने देते हैं।
आपको Svix को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।