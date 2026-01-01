एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में SQLChat डिप्लॉय करें।
AI-संचालित, चैट-आधारित SQL क्लाइंट जो SQL लिखने के बजाय सामान्य अंग्रेजी का उपयोग करके किसी भी डेटाबेस को क्वेरी करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SQLChat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SQLChat एक चैट-आधारित SQL क्लाइंट है जो आपके मौजूदा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और आपको प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके उन्हें क्वेरी करने देता है। हाथ से SQL लिखने के बजाय, आप सामान्य अंग्रेजी में बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और SQLChat इसे एक SQL क्वेरी में अनुवाद करता है, उसे निष्पादित करता है, और परिणाम लौटाता है — यह सब एक संवादात्मक इंटरफ़ेस के भीतर होता है। यह आपके डेटाबेस स्कीमा को स्वचालित रूप से पढ़ता है ताकि जेनरेट की गई क्वेरीज़ वास्तविक टेबल और कॉलम नामों को संदर्भित करें।
अपने VPS पर SQLChat को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी परिणाम कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। स्टेटलेस, सिंगल-सर्विस डिज़ाइन इसे हल्का और बनाए रखने में आसान बनाता है, जबकि एक कस्टम AI एंडपॉइंट के लिए समर्थन आपको किसी भी OpenAI-संगत मॉडल के माध्यम से अनुमान को रूट करने देता है।
SQLChat की मुख्य विशेषताएं
प्राकृतिक भाषा प्रश्न
आप जो चाहते हैं उसे सरल अंग्रेजी में बताएं और SQLChat SQL जेनरेट करेगा, उसे निष्पादित करेगा, और आपको सटीक सिंटैक्स जानने की आवश्यकता के बिना परिणाम लौटाएगा।
एकाधिक डेटाबेस समर्थन
MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase, और अन्य डेटाबेस से एक ही इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें, बिना टूल बदले।
स्कीमा-जागरूक AI
SQLChat आपके डेटाबेस स्कीमा को स्वचालित रूप से पढ़ता है, जिससे एआई वास्तविक टेबल और कॉलम नामों का संदर्भ लेने वाली सटीक क्वेरीज़ उत्पन्न कर पाता है।
कस्टम AI एंडपॉइंट
SQLChat को किसी भी OpenAI-संगत API एंडपॉइंट से कनेक्ट करें, जिसमें ओलामा के ज़रिए सेल्फ-होस्टेड मॉडल भी शामिल हैं, ताकि AI अनुमान आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रहे।
स्टेटलेस डिप्लॉयमेंट
एकल-उपयोगकर्ता मोड में, SQLChat सर्वर-साइड पर कोई डेटा स्टोर नहीं करता है — कनेक्शन प्रोफाइल ब्राउज़र में रहते हैं, जिससे डिप्लॉयमेंट हल्का रहता है और डेटाबेस पर कोई निर्भरता नहीं होती है।
आपको SQLChat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।