SQLChat एक चैट-आधारित SQL क्लाइंट है जो आपके मौजूदा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और आपको प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके उन्हें क्वेरी करने देता है। हाथ से SQL लिखने के बजाय, आप सामान्य अंग्रेजी में बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और SQLChat इसे एक SQL क्वेरी में अनुवाद करता है, उसे निष्पादित करता है, और परिणाम लौटाता है — यह सब एक संवादात्मक इंटरफ़ेस के भीतर होता है। यह आपके डेटाबेस स्कीमा को स्वचालित रूप से पढ़ता है ताकि जेनरेट की गई क्वेरीज़ वास्तविक टेबल और कॉलम नामों को संदर्भित करें।

अपने VPS पर SQLChat को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी परिणाम कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। स्टेटलेस, सिंगल-सर्विस डिज़ाइन इसे हल्का और बनाए रखने में आसान बनाता है, जबकि एक कस्टम AI एंडपॉइंट के लिए समर्थन आपको किसी भी OpenAI-संगत मॉडल के माध्यम से अनुमान को रूट करने देता है।