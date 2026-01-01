RosarioSIS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे स्कूलों, स्कूल जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक ही जगह पर छात्रों के पूरे जीवनचक्र को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रवेश, शेड्यूलिंग, ग्रेड रिपोर्टिंग, उपस्थिति, अनुशासन, बिलिंग, खाद्य सेवा और एक दर्जन से अधिक अन्य मॉड्यूल शामिल हैं — ये सभी एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस से सुलभ हैं जो फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर काम करता है।

अपने VPS पर RosarioSIS को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील छात्र रिकॉर्ड, ग्रेड और वित्तीय डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें प्रति-छात्र कोई शुल्क या क्लाउड वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। इस डिप्लॉयमेंट में PostgreSQL शामिल है और यह स्वचालित HTTPS रूटिंग के लिए Traefik लेबल के साथ प्रीकॉन्फ़िगर किया गया है।