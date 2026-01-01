RosarioSIS को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ग्रेड, शेड्यूल, उपस्थिति, बिलिंग और खाद्य सेवा के प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स छात्र सूचना प्रणाली।
RosarioSIS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RosarioSIS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RosarioSIS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे स्कूलों, स्कूल जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक ही जगह पर छात्रों के पूरे जीवनचक्र को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रवेश, शेड्यूलिंग, ग्रेड रिपोर्टिंग, उपस्थिति, अनुशासन, बिलिंग, खाद्य सेवा और एक दर्जन से अधिक अन्य मॉड्यूल शामिल हैं — ये सभी एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस से सुलभ हैं जो फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर काम करता है।
अपने VPS पर RosarioSIS को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील छात्र रिकॉर्ड, ग्रेड और वित्तीय डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें प्रति-छात्र कोई शुल्क या क्लाउड वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। इस डिप्लॉयमेंट में PostgreSQL शामिल है और यह स्वचालित HTTPS रूटिंग के लिए Traefik लेबल के साथ प्रीकॉन्फ़िगर किया गया है।
RosarioSIS की मुख्य विशेषताएं
ग्रेड और रिपोर्ट कार्ड
असाइनमेंट, भारित ग्रेड गणनाएँ, मार्किंग पीरियड ट्रैक करें, और सीधे सिस्टम से प्रिंट करने योग्य रिपोर्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट जेनरेट करें।
उपस्थिति ट्रैकिंग
दैनिक और प्रति-कोर्स उपस्थिति को कस्टम कोड के साथ रिकॉर्ड करें, फिर अनुपस्थिति रिपोर्ट चलाएं और माता-पिता को ईमेल द्वारा स्वचालित रूप से सूचित करें।
शेड्यूलिंग और रोटेशन
मास्टर शेड्यूल बनाएं, कोर्स रिक्वेस्ट मैनेज करें, और कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन तथा रूम और टीचर कंस्ट्रेंट्स के साथ छात्रों को सेक्शन असाइन करें।
बिलिंग और खाद्य सेवा
शिक्षण शुल्क, इनवॉइस, भुगतान और कैफेटेरिया मील प्लान को प्रति-छात्र खाता शेष और प्रिंटेबल स्टेटमेंट के साथ प्रबंधित करें।
अभिभावक और विद्यार्थी पोर्टल
बैक-ऑफिस कर्मचारियों के कार्यप्रवाहों को उजागर किए बिना, परिवारों को उनके अपने लॉगिन प्रदान करें ताकि वे ग्रेड, शेड्यूल, उपस्थिति और असाइनमेंट देख सकें।
बहुभाषी और मॉड्यूलर
अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और भी बहुत कुछ में उपलब्ध है, ऑनलाइन आकलन, ट्रांसक्रिप्ट्स और कस्टम रिपोर्ट बिल्डरों के लिए वैकल्पिक प्लगइन्स के साथ।
आपको RosarioSIS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।