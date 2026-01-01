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एकीकृत डायग्राम-एज़-कोड API जो 30+ समर्थित लाइब्रेरीज़ का उपयोग करके टेक्स्ट विवरणों को डायग्राम में बदलता है।
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आप Kroki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
क्रोकी टेक्स्टुअल विवरणों से डायग्राम जनरेट करने के लिए एक एकीकृत HTTP API है। प्रत्येक डायग्राम फॉर्मेट के लिए अलग-अलग टूल इंस्टॉल और मेंटेन करने के बजाय, क्रोकी 30 से अधिक डायग्राम लाइब्रेरी — जिनमें PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, और Excalidraw शामिल हैं — को एक सिंगल एंडपॉइंट के पीछे रैप करता है जो SVG, PNG, या PDF आउटपुट रिटर्न करता है।
अपने VPS पर क्रोकी को सेल्फ-होस्ट करने से पब्लिक रेंडरिंग सेवाओं पर कोई भी निर्भरता समाप्त हो जाती है, संवेदनशील आर्किटेक्चर डायग्राम को आपके नेटवर्क के भीतर रखता है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पाइपलाइन, विकी, और CI/CD वर्कफ़्लो में डायग्राम जनरेशन को बिना किसी रेट लिमिट या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर जाए इंटीग्रेट करने देता है।
Kroki की मुख्य विशेषताएं
30+ डायग्राम लाइब्रेरीज़
एक API एंडपॉइंट से PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, और कई अन्य को रेंडर करें।
कई आउटपुट फॉर्मेट
SVG, PNG, PDF, या Base64 के रूप में आरेख प्राप्त करें — वह फॉर्मेट चुनें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन टूलचेन के अनुकूल हो।
पाइपलाइन इंटीग्रेशन
Asciidoctor, Confluence, GitLab, और Kroki डायग्राम ब्लॉक सिंटैक्स का समर्थन करने वाले किसी भी टूल के साथ ड्रॉप-इन संगत है।
कोई बाहरी कॉल नहीं।
सभी रेंडरिंग आपके VPS पर स्थानीय रूप से होती है — आर्किटेक्चर और सिस्टम डायग्राम कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते।
सरल HTTP API
डायग्राम सोर्स के साथ एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें या एक GET URL एम्बेड करें — किसी SDK या क्लाइंट लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है।
आपको Kroki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।