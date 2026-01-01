क्रोकी टेक्स्टुअल विवरणों से डायग्राम जनरेट करने के लिए एक एकीकृत HTTP API है। प्रत्येक डायग्राम फॉर्मेट के लिए अलग-अलग टूल इंस्टॉल और मेंटेन करने के बजाय, क्रोकी 30 से अधिक डायग्राम लाइब्रेरी — जिनमें PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, और Excalidraw शामिल हैं — को एक सिंगल एंडपॉइंट के पीछे रैप करता है जो SVG, PNG, या PDF आउटपुट रिटर्न करता है।

अपने VPS पर क्रोकी को सेल्फ-होस्ट करने से पब्लिक रेंडरिंग सेवाओं पर कोई भी निर्भरता समाप्त हो जाती है, संवेदनशील आर्किटेक्चर डायग्राम को आपके नेटवर्क के भीतर रखता है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पाइपलाइन, विकी, और CI/CD वर्कफ़्लो में डायग्राम जनरेशन को बिना किसी रेट लिमिट या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर जाए इंटीग्रेट करने देता है।