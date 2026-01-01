Sim Studio पर 69% तक की छूट

Deploy Sim Studio in one click installation.

Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
1,099/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Deploy Sim Studio in one click installation.

Sim Studio के लिए एक VPS प्लान चुनें

69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Sim Studio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually — going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.

Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation — giving your team a complete AI workflow engine under your full control.

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Sim Studio की मुख्य विशेषताएं

Visual Workflow Builder

Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.

Multi-Model Support

Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.

Vector Knowledge Bases

Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.

Real-Time Execution

WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.

Built-In Copilot

Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.

आपको Sim Studio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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