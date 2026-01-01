Profilarr आपके सेल्फ-होस्टेड Radarr और Sonarr इंस्टेंस को क्वालिटी प्रोफाइल और कस्टम फॉर्मेट के कम्युनिटी-मेंटेन्ड डेटाबेस से जोड़ता है, मैनुअल एंट्री की आवश्यकता के बजाय टेस्ट किए गए कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमैटिकली लागू करता है। यह प्रति-इंस्टेंस ट्यूनिंग के घंटों को एक सिंगल सिंक ऑपरेशन से बदल देता है, जिससे आपके स्टैक में हर arr ऐप लेटेस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन रहता है।

अपने मीडिया स्टैक के साथ Profilarr को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि प्रोफाइल अपडेट आपके शेड्यूल पर होते हैं, क्या बदला और क्यों, इसकी पूरी विजिबिलिटी के साथ — आपके लोकल ऐप्स पर कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के लिए एक्सटर्नल सर्विसेज पर कोई निर्भरता नहीं।