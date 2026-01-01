एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Profilarr डिप्लॉय करें।
ऑटोमेशन टूल जो कम्युनिटी डेटाबेस से क्वालिटी प्रोफाइल और कस्टम फॉर्मेट को आपके Radarr और Sonarr इंस्टांसेज़ में सिंक करता है।
Profilarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Profilarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Profilarr आपके सेल्फ-होस्टेड Radarr और Sonarr इंस्टेंस को क्वालिटी प्रोफाइल और कस्टम फॉर्मेट के कम्युनिटी-मेंटेन्ड डेटाबेस से जोड़ता है, मैनुअल एंट्री की आवश्यकता के बजाय टेस्ट किए गए कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमैटिकली लागू करता है। यह प्रति-इंस्टेंस ट्यूनिंग के घंटों को एक सिंगल सिंक ऑपरेशन से बदल देता है, जिससे आपके स्टैक में हर arr ऐप लेटेस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन रहता है।
अपने मीडिया स्टैक के साथ Profilarr को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि प्रोफाइल अपडेट आपके शेड्यूल पर होते हैं, क्या बदला और क्यों, इसकी पूरी विजिबिलिटी के साथ — आपके लोकल ऐप्स पर कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के लिए एक्सटर्नल सर्विसेज पर कोई निर्भरता नहीं।
Profilarr की मुख्य विशेषताएं
प्रोफाइल सिंक ऑटोमेशन
रिमोट कम्युनिटी डेटाबेस से गुणवत्ता प्रोफाइल प्राप्त करता है और उन्हें इंस्टेंसों में मैन्युअल कॉपी-पेस्ट के बिना Radarr और Sonarr पर लागू करता है।
कस्टम फॉर्मेट प्रबंधन
कस्टम फ़ॉर्मेट परिभाषाओं और स्कोर को सिंक्रनाइज़ करता है ताकि आपके स्टैक में हर इंस्टेंस एक ही परखे हुए कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर सके।
मल्टी-इंस्टेंस समर्थन
एक ही इंटरफ़ेस से कई Radarr और Sonarr इंस्टेंस को प्रबंधित करता है, उन सभी को प्रयास को दोहराए बिना सुसंगत रखता है।
वेब यूआई सम्मिलित
कनेक्शन प्रबंधित करने, सिंक ट्रिगर करने और लागू किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस — किसी SSH या CLI की आवश्यकता नहीं है।
स्थायी कॉन्फ़िगरेशन
सभी इंस्टेंस क्रेडेंशियल और सिंक स्थिति एक नामित डॉकर वॉल्यूम पर संग्रहीत होती हैं, जो कंटेनर रीस्टार्ट और इमेज अपग्रेड होने पर भी बनी रहती हैं।
आपको Profilarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।