Koillection एक सेल्फ-होस्टेड कलेक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो आपको कुछ भी कैटलॉग करने देता है — किताबें, विनाइल रिकॉर्ड, वीडियो गेम, स्टैम्प, ट्रेडिंग कार्ड, या कोई अन्य कलेक्शन जिसे आप बनाए रखते हैं। क्लाउड-आधारित कैटलॉगिंग सेवाओं के विपरीत, Koillection पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है, आपके कलेक्शन डेटा को निजी और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।

Symfony पर एक साफ, रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस के साथ निर्मित, Koillection कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड और वेब स्क्रैपर को सपोर्ट करता है, ताकि आप उन वस्तुओं को सटीक जानकारी से समृद्ध कर सकें जो आपके कलेक्शन प्रकार के लिए मायने रखती है। एक पूर्ण REST API बाहरी टूल के साथ इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है, और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट बॉक्स से बाहर 11+ भाषाओं को कवर करता है।