Koillection को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
किसी भी प्रकार के भौतिक या डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित और कैटलॉग करने के लिए एक सेल्फ-होस्टेड कलेक्शन मैनेजर।
Koillection के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Koillection के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Koillection एक सेल्फ-होस्टेड कलेक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो आपको कुछ भी कैटलॉग करने देता है — किताबें, विनाइल रिकॉर्ड, वीडियो गेम, स्टैम्प, ट्रेडिंग कार्ड, या कोई अन्य कलेक्शन जिसे आप बनाए रखते हैं। क्लाउड-आधारित कैटलॉगिंग सेवाओं के विपरीत, Koillection पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है, आपके कलेक्शन डेटा को निजी और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।
Symfony पर एक साफ, रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस के साथ निर्मित, Koillection कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड और वेब स्क्रैपर को सपोर्ट करता है, ताकि आप उन वस्तुओं को सटीक जानकारी से समृद्ध कर सकें जो आपके कलेक्शन प्रकार के लिए मायने रखती है। एक पूर्ण REST API बाहरी टूल के साथ इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है, और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट बॉक्स से बाहर 11+ भाषाओं को कवर करता है।
Koillection की मुख्य विशेषताएं
कोई भी कलेक्शन प्रकार
किताबें, गेम, विनाइल, टिकट, या किसी अन्य संग्रहणीय वस्तु को पहले से बने टेम्पलेट्स तक सीमित हुए बिना सूचीबद्ध करें।
कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड
सटीक फ़ील्ड और डेटा संरचना को परिभाषित करें जो आपके संग्रह के लिए उपयुक्त हो, बजाय इसके कि किसी सामान्य स्कीमा के अनुकूल हों।
वेब स्क्रैपर समर्थन
बाहरी वेबसाइटों से स्वचालित रूप से मेटाडेटा प्राप्त करें ताकि आप अपने आइटम को कवर, विवरण और जानकारी से समृद्ध कर सकें।
REST API पहुँच
अपने कलेक्शन डेटा को एक पूर्ण REST API के माध्यम से उपलब्ध कराएं, जिससे कस्टम ऐप्स या ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के साथ इंटीग्रेशन सक्षम हो सके।
बहु-भाषा इंटरफ़ेस
Koillection का अपनी भाषा में उपयोग करें — 11+ भाषाएँ समर्थित हैं, जिनमें अंग्रेजी और फ्रेंच पूर्ण कवरेज पर हैं।
आपको Koillection को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।