1-क्लिक में Posterr डिप्लॉय करें।
डिजिटल 'अभी चल रहा' पोस्टर साइनेज जो किसी भी ब्राउज़र को प्लेक्स लाइब्रेरीज़ के लिए मूवी-थिएटर-शैली के डिस्प्ले में बदल देता है।
Posterr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Posterr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Posterr एक ओपन-सोर्स Node.js एप्लिकेशन है जो मूवी-थिएटर के फ़ोयर में पाए जाने वाले डिजिटल पोस्टर बोर्डों का अनुकरण करता है। यह आपके Plex Media Server की लाइव स्थिति को पढ़ता है और वर्तमान में चल रहे टाइटल, चुनी हुई लाइब्रेरीज़ से ऑन-डिमांड पिक्स, और Sonarr, Radarr और Readarr से ली गई जल्द आने वाली रिलीज़ को दिखाता है।
VPS पर Posterr को सेल्फ-होस्ट करने से डिस्प्ले किसी भी ब्राउज़र, फ़ोन, टैबलेट, Fire Stick या दीवार पर लगी स्क्रीन से हमेशा उपलब्ध रहता है — इसके लिए किसी होम कंप्यूटर के चालू रहने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह नेटवर्क पर Plex और arr स्टैक से कनेक्ट होता है, इसलिए यह काम करता है, चाहे आपकी मीडिया सेवाएँ उसी VPS पर चल रही हों या किसी रिमोट होम सर्वर पर।
Posterr की मुख्य विशेषताएं
अभी चल रहा डिस्प्ले
लाइव मूवी, टीवी और संगीत पोस्टर दिखाता है, जिसमें रन टाइम, स्टूडियो, कंटेंट रेटिंग और ट्रांसकोड-अवेयर प्रोग्रेस बार शामिल है।
जल्द आ रहे हैं स्लाइड्स
Radarr से आने वाली फिल्में, Sonarr से एपिसोड और सीज़न प्रीमियर, और Readarr से नई किताबें प्राप्त करता है।
ऑन-डिमांड लाइब्रेरी के चुनिंदा
चयनित Plex लाइब्रेरीज़ से बेतरतीब शीर्षक बदलता रहता है ताकि स्क्रीन दिलचस्प बनी रहे, तब भी जब कुछ भी स्ट्रीम नहीं हो रहा हो।
मल्टी-स्क्रीन तैयार
अपने आप 320px से लेकर 4K तक स्केल होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को सपोर्ट करता है, और इसमें CEC मॉनिटर कंट्रोल के साथ एक स्लीप टाइमर शामिल है।
कस्टमाइज़्ड स्लाइड और थीम्स
अपनी खुद की इमेज, बैकग्राउंड आर्ट और थीम शामिल करें, या बाहरी वेब पेज को अतिरिक्त रोटेटिंग स्लाइड के रूप में एम्बेड करें।
ट्रिविया और ऑट्रिक्स
स्लाइड्स के बीच एक बिल्ट-इन मूवी ट्रिविया क्विज़ चलाएं और वर्तमान में चल रहे डेटा को Awtrix LED मैट्रिक्स डिस्प्ले पर मिरर करें।
आपको Posterr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।