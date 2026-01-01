Posterr एक ओपन-सोर्स Node.js एप्लिकेशन है जो मूवी-थिएटर के फ़ोयर में पाए जाने वाले डिजिटल पोस्टर बोर्डों का अनुकरण करता है। यह आपके Plex Media Server की लाइव स्थिति को पढ़ता है और वर्तमान में चल रहे टाइटल, चुनी हुई लाइब्रेरीज़ से ऑन-डिमांड पिक्स, और Sonarr, Radarr और Readarr से ली गई जल्द आने वाली रिलीज़ को दिखाता है।

VPS पर Posterr को सेल्फ-होस्ट करने से डिस्प्ले किसी भी ब्राउज़र, फ़ोन, टैबलेट, Fire Stick या दीवार पर लगी स्क्रीन से हमेशा उपलब्ध रहता है — इसके लिए किसी होम कंप्यूटर के चालू रहने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह नेटवर्क पर Plex और arr स्टैक से कनेक्ट होता है, इसलिए यह काम करता है, चाहे आपकी मीडिया सेवाएँ उसी VPS पर चल रही हों या किसी रिमोट होम सर्वर पर।