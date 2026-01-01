Tunarr आपकी Plex, Jellyfin, या Emby लाइब्रेरी में पहले से मौजूद फिल्मों, शो और क्लिप्स को निर्धारित लाइव टीवी चैनलों में बदल देता है जो पारंपरिक केबल लाइनअप की तरह व्यवहार करते हैं। ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से आप टाइम स्लॉट प्रोग्राम करते हैं, साइक्लिक और ब्लॉक शफल बनाते हैं, मिड-रोल फिलर डालते हैं, और थीम वाले चैनल क्यूरेट करते हैं — फिर परिणाम को HDHomeRun-संगत ट्यूनर या M3U प्लेलिस्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे कोई भी IPTV क्लाइंट चला सकता है।

dizqueTV के आधुनिक उत्तराधिकारी के रूप में, Tunarr को एक तेज़ सर्वर पर एक नए वेब UI, नेटिव FFmpeg ट्रांसकोडिंग, और निरंतर रखरखाव के साथ फिर से लिखा गया है। VPS पर Tunarr को सेल्फ-होस्ट करना ट्यूनर को कहीं से भी पहुंच योग्य रखता है, आपके चैनलों को घर की मशीन को व्यस्त किए बिना चौबीसों घंटे चलाता है, और आपके मीडिया सर्वर में मूल फाइलों को कभी नहीं छूता है।