1-क्लिक में Tunarr डिप्लॉय करें।
अपनी Plex, Jellyfin, और Emby लाइब्रेरीज़ से HDHomeRun एम्यूलेशन के साथ कस्टम लाइव टीवी चैनल बनाएं।
Tunarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tunarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tunarr आपकी Plex, Jellyfin, या Emby लाइब्रेरी में पहले से मौजूद फिल्मों, शो और क्लिप्स को निर्धारित लाइव टीवी चैनलों में बदल देता है जो पारंपरिक केबल लाइनअप की तरह व्यवहार करते हैं। ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से आप टाइम स्लॉट प्रोग्राम करते हैं, साइक्लिक और ब्लॉक शफल बनाते हैं, मिड-रोल फिलर डालते हैं, और थीम वाले चैनल क्यूरेट करते हैं — फिर परिणाम को HDHomeRun-संगत ट्यूनर या M3U प्लेलिस्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे कोई भी IPTV क्लाइंट चला सकता है।
dizqueTV के आधुनिक उत्तराधिकारी के रूप में, Tunarr को एक तेज़ सर्वर पर एक नए वेब UI, नेटिव FFmpeg ट्रांसकोडिंग, और निरंतर रखरखाव के साथ फिर से लिखा गया है। VPS पर Tunarr को सेल्फ-होस्ट करना ट्यूनर को कहीं से भी पहुंच योग्य रखता है, आपके चैनलों को घर की मशीन को व्यस्त किए बिना चौबीसों घंटे चलाता है, और आपके मीडिया सर्वर में मूल फाइलों को कभी नहीं छूता है।
Tunarr की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत चैनल
Plex, Jellyfin, और Emby से प्रोग्राम्स को एक सिंगल वर्चुअल चैनल में एक साथ लाएँ, अंतर्निहित मीडिया फ़ाइलों को कॉपी या री-एनकोड किए बिना।
HDHomeRun एम्यूलेशन
Tunarr एक HDHomeRun नेटवर्क ट्यूनर का अनुकरण करता है ताकि Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR, और अन्य क्लाइंट इसे स्वचालित रूप से पहचान सकें।
उन्नत शेड्यूलिंग
चैनलों को टाइम स्लॉट, रैंडम शफल, ब्लॉक शफल और थीम वाले लाइनअप के साथ प्रोग्राम करें, जिन्हें कई दिनों या हफ्तों तक दोहराया जा सकता है।
मध्य-रोल पूरक
हर चैनल पर वास्तविक प्रसारण का एहसास दिलाने के लिए कार्यक्रमों के बीच विज्ञापन, बंपर या इंटरस्टिशियल डालें।
FFmpeg ट्रांसकोडिंग
अंतर्निहित FFmpeg पाइपलाइनें, समर्थित GPUs पर वैकल्पिक हार्डवेयर एक्सेलेरेशन के साथ, प्रोग्राम्स को तुरंत कन्वर्ट और स्टिच करती हैं।
M3U प्लेलिस्ट आउटपुट
प्रत्येक चैनल को M3U प्लेलिस्ट के रूप में निर्यात करें ताकि इसे VLC, Kodi, Tivimate और किसी अन्य मानकों के अनुरूप IPTV क्लाइंट में प्लेबैक किया जा सके।
आपको Tunarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।