एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Open Monograph Press डिप्लॉय करें।
विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों, मोनोग्राफ और संपादित खंडों के संपादकीय कार्यप्रवाह के प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म।
Open Monograph Press के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open Monograph Press के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओपन मोनोग्राफ प्रेस (ओएमपी) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा विश्वविद्यालय प्रेस, विद्वत्तापूर्ण समाजों और स्वतंत्र अकादमिक प्रकाशकों के लिए विकसित किया गया है। यह किताबों के लिए संपूर्ण संपादकीय वर्कफ़्लो का प्रबंधन करता है — सबमिशन और आंतरिक समीक्षा से लेकर कॉपीएडिटिंग, प्रोडक्शन और ऑनलाइन कैटलॉग प्रकाशन तक — एक ही एकीकृत टूल में।
अपने स्वयं के वीपीएस पर ओएमपी को सेल्फ-होस्ट करना पांडुलिपियों, समीक्षक पहचानों, अनुबंधों और पाठक एनालिटिक्स को किसी तीसरे पक्ष की प्रेस सेवा के बजाय आपके सीधे नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज के लिए एक मारियाडीबी डेटाबेस को बंडल करता है और प्री-इंस्टॉल्ड ट्रैफ़िक रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से ट्रैफिक को रूट करता है ताकि डिप्लॉयमेंट पूरा होते ही आपका प्रेस एचटीटीपीएस पर पहुंच योग्य हो जाए।
Open Monograph Press की मुख्य विशेषताएं
संपादकीय वर्कफ़्लो
प्रत्येक सबमिशन को सबमिशन, आंतरिक समीक्षा, बाहरी समीक्षा, कॉपीएडिटिंग और उत्पादन चरणों से भूमिका-आधारित कार्य असाइनमेंट के साथ आगे बढ़ाएं।
श्रृंखला और कैटलॉग
शीर्षकों को पुस्तक श्रृंखलाओं, श्रेणियों और एक सार्वजनिक कैटलॉग में व्यवस्थित करें ताकि पाठक आपके प्रेस को विषय, लेखक या श्रृंखला के अनुसार ब्राउज़ कर सकें।
प्रति पुस्तक कई प्रारूप
समृद्ध मेटाडेटा वाली एक ही कैटलॉग प्रविष्टि से प्रत्येक मोनोग्राफ को कई प्रारूपों — PDF, EPUB, HTML, हार्डकवर, पेपरबैक — में बेचें या वितरित करें।
ONIX और DOI मेटाडेटा
ONIX रिकॉर्ड उत्पन्न करें और DOI रजिस्टर करें ताकि आपके मोनोग्राफ लाइब्रेरी कैटलॉग, सर्च इंजन और अकादमिक इंडेक्स में खोजे जा सकें।
बहुभाषी प्रेस
एक इंस्टॉलेशन से स्थानीयकृत इंटरफ़ेस, मेटाडेटा फ़ील्ड्स और पाठक-उन्मुख पेजों के साथ कई भाषाओं में एक प्रेस चलाएं।
ओपन-सोर्स और सेल्फ-होस्टेड
पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित और अनुरक्षित, OMP बिना किसी प्रति-शीर्षक शुल्क या विक्रेता लॉक-इन के पूरी तरह से ओपन-सोर्स है।
आपको Open Monograph Press को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।