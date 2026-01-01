ओपन मोनोग्राफ प्रेस (ओएमपी) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा विश्वविद्यालय प्रेस, विद्वत्तापूर्ण समाजों और स्वतंत्र अकादमिक प्रकाशकों के लिए विकसित किया गया है। यह किताबों के लिए संपूर्ण संपादकीय वर्कफ़्लो का प्रबंधन करता है — सबमिशन और आंतरिक समीक्षा से लेकर कॉपीएडिटिंग, प्रोडक्शन और ऑनलाइन कैटलॉग प्रकाशन तक — एक ही एकीकृत टूल में।

अपने स्वयं के वीपीएस पर ओएमपी को सेल्फ-होस्ट करना पांडुलिपियों, समीक्षक पहचानों, अनुबंधों और पाठक एनालिटिक्स को किसी तीसरे पक्ष की प्रेस सेवा के बजाय आपके सीधे नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज के लिए एक मारियाडीबी डेटाबेस को बंडल करता है और प्री-इंस्टॉल्ड ट्रैफ़िक रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से ट्रैफिक को रूट करता है ताकि डिप्लॉयमेंट पूरा होते ही आपका प्रेस एचटीटीपीएस पर पहुंच योग्य हो जाए।