Paisa को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स व्यक्तिगत वित्त ट्रैकर, जो संपत्ति, खर्च और निवल मूल्य में पूर्ण दृश्यता के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Paisa के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
पैसा एक स्व-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त ट्रैकर है जो डबल-एंट्री अकाउंटिंग मॉडल पर निर्मित है। यह आपको आपके वित्त की सटीक, पूर्ण तस्वीर देता है — संपत्ति, देनदारियां, आय, व्यय और निवल मूल्य — जिसे पूरी तरह से आपके स्वामित्व वाले प्लेन-टेक्स्ट जर्नल फ़ाइलों का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है। क्लाउड-आधारित वित्त ऐप्स के विपरीत, आपका सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क के और कोई तीसरा पक्ष आपके वित्तीय रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचता है।
वेब इंटरफ़ेस आपके अकाउंटिंग जर्नल को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल देता है: श्रेणी के अनुसार व्यय का विवरण, परिसंपत्ति आवंटन चार्ट, सेवानिवृत्ति लक्ष्य अनुमान, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक के लिए निवेश रिटर्न ट्रैकिंग। बहु-मुद्रा समर्थन विभिन्न देशों या परिसंपत्ति वर्गों में फैले वित्त को संभालता है।
Paisa की मुख्य विशेषताएं
दोहरी प्रविष्टि लेखांकन
प्रत्येक लेनदेन को मिलान वाली डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जो आपको गणितीय रूप से सटीक ट्रैकिंग प्रदान करता है और त्रुटियों को स्वचालित रूप से पकड़ लेता है।
कुल संपत्ति डैशबोर्ड
एक ही दृश्य समय के साथ आपकी सभी संपत्तियों और देनदारियों को एकत्रित करता है, जिससे पता चलता है कि आपकी समग्र वित्तीय स्थिति महीने-दर-महीने कैसे बदलती है।
निवेश रिटर्न ट्रैकिंग
म्यूचुअल फंड और स्टॉक प्रदर्शन को XIRR गणनाओं के साथ ट्रैक करें ताकि आपको प्रत्येक होल्डिंग पर वास्तविक वार्षिक रिटर्न हमेशा पता रहे।
बजट बनाम वास्तविक विश्लेषण
श्रेणी के अनुसार नियोजित खर्च की वास्तविक खर्चों से तुलना करें ताकि यह पता चल सके कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जाता है और आपने इसे कहाँ खर्च करने की योजना बनाई थी।
प्लेन-टेक्स्ट डेटा फ़ाइलें
सभी वित्तीय डेटा मानव-पठनीय जर्नल फ़ाइलों में संग्रहीत होता है, जिन्हें आप एप्लिकेशन से स्वतंत्र रूप से संपादित कर सकते हैं, संस्करण-नियंत्रित कर सकते हैं और उनका बैकअप ले सकते हैं।
आपको Paisa को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।