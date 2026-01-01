पैसा एक स्व-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त ट्रैकर है जो डबल-एंट्री अकाउंटिंग मॉडल पर निर्मित है। यह आपको आपके वित्त की सटीक, पूर्ण तस्वीर देता है — संपत्ति, देनदारियां, आय, व्यय और निवल मूल्य — जिसे पूरी तरह से आपके स्वामित्व वाले प्लेन-टेक्स्ट जर्नल फ़ाइलों का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है। क्लाउड-आधारित वित्त ऐप्स के विपरीत, आपका सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क के और कोई तीसरा पक्ष आपके वित्तीय रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचता है।

वेब इंटरफ़ेस आपके अकाउंटिंग जर्नल को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल देता है: श्रेणी के अनुसार व्यय का विवरण, परिसंपत्ति आवंटन चार्ट, सेवानिवृत्ति लक्ष्य अनुमान, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक के लिए निवेश रिटर्न ट्रैकिंग। बहु-मुद्रा समर्थन विभिन्न देशों या परिसंपत्ति वर्गों में फैले वित्त को संभालता है।