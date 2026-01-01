OneDev को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ऑल-इन-वन सेल्फ-होस्टेड DevOps प्लेटफॉर्म जिसमें Git होस्टिंग, CI/CD पाइपलाइन्स, कानबान बोर्ड्स और एक पैकेज रजिस्ट्री शामिल है।
OneDev के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OneDev के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OneDev एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड DevOps प्लेटफॉर्म है जो Git होस्टिंग, CI/CD ऑटोमेशन, इश्यू ट्रैकिंग, कानबान बोर्ड और पैकेज रजिस्ट्री को एक ही एप्लिकेशन में लाता है। इसका विज़ुअल पाइपलाइन बिल्डर और कोड इंटेलिजेंस फीचर्स इसे उन डेवलपर्स के लिए सुलभ बनाते हैं जिनके पास गहन DevOps विशेषज्ञता नहीं है, जबकि एडवांस्ड क्वेरी लैंग्वेज पावर यूज़र्स को बिल्ड्स, इश्यूज़ और कमिट्स पर सटीक नियंत्रण देती है।
अपने VPS पर OneDev को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित डेवलपर्स एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर, आपके सोर्स कोड और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स के पूर्ण स्वामित्व के साथ। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और Docker सॉकेट एक्सेस शामिल है ताकि OneDev सीधे आपके सर्वर पर CI/CD जॉब्स चला सके।
OneDev की मुख्य विशेषताएं
गिट होस्टिंग और कोड रिव्यू
एडवांस्ड डिफ विज़ुअलाइज़ेशन, ब्रांच प्रोटेक्शन और मर्ज स्ट्रेटेजी कंट्रोल्स के साथ एक पूर्ण Git सर्वर, संरचित कोड रिव्यू के लिए।
विज़ुअल CI/CD बिल्डर
शुरुआत से YAML लिखे बिना पाइपलाइन बनाएं और विज़ुअलाइज़ करें — ड्रैग-एंड-ड्रॉप स्टेप्स का उपयोग करके, वर्जन कंट्रोल के लिए पूर्ण YAML एक्सपोर्ट के साथ।
कनबन और समस्या ट्रैकिंग
बिल्ट-इन कानबान बोर्ड्स और इश्यू ट्रैकर, कस्टम फ़ील्ड और सटीक फ़िल्टरिंग के लिए एक एडवांस्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ।
पैकेज रजिस्ट्री
अपने कोड और पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री में डॉकर इमेज और अन्य बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को होस्ट करें।
कोड इंटेलिजेंस
सिंबल नेविगेशन और सिमेंटिक कोड सर्च डेवलपर्स को अपरिचित कोडबेस को तेज़ी से समझने में मदद करते हैं।
आपको OneDev को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।