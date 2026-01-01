OneDev एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड DevOps प्लेटफॉर्म है जो Git होस्टिंग, CI/CD ऑटोमेशन, इश्यू ट्रैकिंग, कानबान बोर्ड और पैकेज रजिस्ट्री को एक ही एप्लिकेशन में लाता है। इसका विज़ुअल पाइपलाइन बिल्डर और कोड इंटेलिजेंस फीचर्स इसे उन डेवलपर्स के लिए सुलभ बनाते हैं जिनके पास गहन DevOps विशेषज्ञता नहीं है, जबकि एडवांस्ड क्वेरी लैंग्वेज पावर यूज़र्स को बिल्ड्स, इश्यूज़ और कमिट्स पर सटीक नियंत्रण देती है।

अपने VPS पर OneDev को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित डेवलपर्स एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर, आपके सोर्स कोड और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स के पूर्ण स्वामित्व के साथ। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और Docker सॉकेट एक्सेस शामिल है ताकि OneDev सीधे आपके सर्वर पर CI/CD जॉब्स चला सके।