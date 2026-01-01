Verdaccio एक हल्का, ओपन-सोर्स प्राइवेट npm रजिस्ट्री है जो टीमों को आंतरिक पैकेज प्रकाशित करने और सार्वजनिक npm रजिस्ट्री को प्रॉक्सी करने की सुविधा देता है। होस्टेड रजिस्ट्रियों के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेती हैं या दर सीमाएँ लगाती हैं, Verdaccio पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — जो आपको npm पैकेजों का एक तेज़, स्थानीय कैश और आपके निजी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के लिए एक सुरक्षित स्टोर प्रदान करता है।

Verdaccio के साथ सेल्फ-होस्टिंग आपकी बिल्ड पाइपलाइन की बाहरी npm उपलब्धता पर निर्भरता को हटाता है, स्थानीय कैशिंग के माध्यम से इंस्टॉलेशन को तेज़ करता है, और मालिकाना कोड को सार्वजनिक रजिस्ट्रियों से बाहर रखता है। यह npm, Yarn और pnpm के साथ पूरी तरह से संगत है, जिसमें आपके रजिस्ट्री URL को इंगित करने के अलावा किसी भी क्लाइंट-साइड कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।