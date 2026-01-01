1-क्लिक में Verdaccio डिप्लॉय करें।
आपकी टीम के भीतर जावास्क्रिप्ट पैकेजेस को प्रकाशित करने, कैशिंग करने और प्रबंधित करने के लिए एक हल्का निजी npm प्रॉक्सी रजिस्ट्री।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Verdaccio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Verdaccio एक हल्का, ओपन-सोर्स प्राइवेट npm रजिस्ट्री है जो टीमों को आंतरिक पैकेज प्रकाशित करने और सार्वजनिक npm रजिस्ट्री को प्रॉक्सी करने की सुविधा देता है। होस्टेड रजिस्ट्रियों के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेती हैं या दर सीमाएँ लगाती हैं, Verdaccio पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — जो आपको npm पैकेजों का एक तेज़, स्थानीय कैश और आपके निजी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के लिए एक सुरक्षित स्टोर प्रदान करता है।
Verdaccio के साथ सेल्फ-होस्टिंग आपकी बिल्ड पाइपलाइन की बाहरी npm उपलब्धता पर निर्भरता को हटाता है, स्थानीय कैशिंग के माध्यम से इंस्टॉलेशन को तेज़ करता है, और मालिकाना कोड को सार्वजनिक रजिस्ट्रियों से बाहर रखता है। यह npm, Yarn और pnpm के साथ पूरी तरह से संगत है, जिसमें आपके रजिस्ट्री URL को इंगित करने के अलावा किसी भी क्लाइंट-साइड कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।
Verdaccio की मुख्य विशेषताएं
निजी पैकेज प्रकाशन
अपनी टीम के भीतर आंतरिक npm पैकेज प्रकाशित करें और वितरित करें, उन्हें सार्वजनिक रजिस्ट्री में उजागर किए बिना।
npm प्रॉक्सी और कैश
सार्वजनिक npm पैकेजों को स्वचालित रूप से स्थानीय रूप से मिरर करता है ताकि इंस्टॉलेशन तेज़ और विश्वसनीय बने रहें, भले ही npm पहुंच से बाहर हो।
npm, Yarn, pnpm संगत
सभी प्रमुख JavaScript पैकेज मैनेजरों के साथ तुरंत काम करता है — किसी विशेष क्लाइंट प्लगइन्स या रैपर्स की आवश्यकता नहीं है।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
htpasswd-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधित करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि कौन पैकेज प्रकाशित या इंस्टॉल कर सकता है।
वेब यूआई सम्मिलित
पैकेज ब्राउज़ करें, संस्करणों का निरीक्षण करें, और एक स्वच्छ अंतर्निहित वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से अपनी रजिस्ट्री खोजें।
प्लगइन तंत्र
स्टोरेज, प्रमाणीकरण और मिडलवेयर को एक समृद्ध प्लगइन सिस्टम के माध्यम से बढ़ाएँ ताकि S3, LDAP, या कस्टम वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत किया जा सके।
आपको Verdaccio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।