LibreNMS एक पूर्ण विशेषताओं वाला, GPL-लाइसेंस प्राप्त नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम है जो SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, और ARP के माध्यम से आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वचालित रूप से खोजता है। यह सिस्को, जुनिपर, माइक्रोतिक, अरिस्टा, एचपीई, फोर्टिनेट और कई अन्य से हजारों डिवाइस मॉडल का तैयार समर्थन करता है, जो आपको प्रति-पोर्ट ट्रैफ़िक ग्राफ़, अलर्टिंग और टोपोलॉजी मैपिंग प्रदान करता है, बिना प्रति-डिवाइस लाइसेंसिंग शुल्क के।

अपने वीपीएस पर LibreNMS को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण वाले हार्डवेयर पर रखता है, जिसमें मॉनिटर किए गए डिवाइस पर कोई एजेंट फुटप्रिंट नहीं होता है। यह डिप्लॉयमेंट LibreNMS को MariaDB, Redis और एक समर्पित पोलर डिस्पैचर कंटेनर के साथ बंडल करता है ताकि वेब यूआई के साथ-साथ पोलिंग और अलर्टिंग भी मज़बूती से चलती रहे।