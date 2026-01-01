एक क्लिक में LibreNMS डिप्लॉय करें।
समुदाय-संचालित, स्वतः-खोजने वाली नेटवर्क निगरानी प्रणाली, जिसमें हजारों डिवाइस मॉडल के लिए गहरा SNMP समर्थन है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LibreNMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LibreNMS एक पूर्ण विशेषताओं वाला, GPL-लाइसेंस प्राप्त नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम है जो SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, और ARP के माध्यम से आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वचालित रूप से खोजता है। यह सिस्को, जुनिपर, माइक्रोतिक, अरिस्टा, एचपीई, फोर्टिनेट और कई अन्य से हजारों डिवाइस मॉडल का तैयार समर्थन करता है, जो आपको प्रति-पोर्ट ट्रैफ़िक ग्राफ़, अलर्टिंग और टोपोलॉजी मैपिंग प्रदान करता है, बिना प्रति-डिवाइस लाइसेंसिंग शुल्क के।
अपने वीपीएस पर LibreNMS को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण वाले हार्डवेयर पर रखता है, जिसमें मॉनिटर किए गए डिवाइस पर कोई एजेंट फुटप्रिंट नहीं होता है। यह डिप्लॉयमेंट LibreNMS को MariaDB, Redis और एक समर्पित पोलर डिस्पैचर कंटेनर के साथ बंडल करता है ताकि वेब यूआई के साथ-साथ पोलिंग और अलर्टिंग भी मज़बूती से चलती रहे।
LibreNMS की मुख्य विशेषताएं
SNMP ऑटो-डिस्कवरी
डिवाइस और उनके इंटरफेस को SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, और ARP के ज़रिए स्वचालित रूप से खोजें, बिना किसी मैनुअल इन्वेंट्री कार्य के।
व्यापक डिवाइस सपोर्ट
Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, और कई अन्य के हजारों नेटवर्क, सर्वर और IoT डिवाइस मॉडल के समर्थन के साथ आता है।
अलर्टिंग और सूचनाएं
टेम्पलेटेड अलर्ट्स के साथ नियम परिभाषित करें और उन्हें ईमेल, स्लैक, डिस्कॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, पेजड्यूटी, वेबहुक्स, और 80+ ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से डिलीवर करें।
बिलिंग और बैंडविड्थ
सर्किट और ग्राहक इंटरफेस के लिए 95वें पर्सेंटाइल बिलिंग रिपोर्ट के साथ प्रति-पोर्ट ट्रैफ़िक को ट्रैक करें, जो ISPs और प्रबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए आदर्श है।
API और एकीकरण
पूर्ण REST API और Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, तथा OpenStreetMap-आधारित मैप्स के साथ उच्च-स्तरीय इंटीग्रेशन।
वितरित पोलिंग
डिस्पैचर सेवा कई वर्कर कंटेनरों में पोलिंग को स्केल आउट करती है, जिससे बड़े नेटवर्क बिना किसी अंतराल के छूटे प्रतिक्रियाशील बने रहते हैं।
आपको LibreNMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।