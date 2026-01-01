Matomo दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग 190 से अधिक देशों में 10 लाख से अधिक वेबसाइटें करती हैं। Google Analytics के प्राइवेसी-फर्स्ट विकल्प के रूप में, यह विस्तृत विज़िटर एनालिटिक्स, कन्वर्ज़न ट्रैकिंग, हीटमैप्स, सेशन रिकॉर्डिंग और A/B टेस्टिंग प्रदान करता है, जबकि आपका 100% डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। कोई भी थर्ड पार्टी आपका विज़िटर डेटा प्राप्त नहीं करती है, और ट्रैकिंग तब भी सटीक रहती है जब ऐड ब्लॉकर्स क्लाउड एनालिटिक्स स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं।

अपने VPS पर Matomo को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित वेबसाइटें, प्रति-विज़िटर कोई शुल्क नहीं, और GDPR, HIPAA, तथा अन्य डेटा रेजिडेंसी रेगुलेशंस का पूर्ण अनुपालन — यह उन संगठनों के लिए पसंदीदा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाता है जो विज़िटर डेटा को बाहरी वेंडर्स को नहीं भेज सकते।