1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Matomo डिप्लॉय करें।
पूर्ण डेटा स्वामित्व और GDPR अनुपालन के साथ 1 मिलियन से अधिक वेबसाइटों द्वारा विश्वसनीय प्रमुख ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म।
Matomo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Matomo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Matomo दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग 190 से अधिक देशों में 10 लाख से अधिक वेबसाइटें करती हैं। Google Analytics के प्राइवेसी-फर्स्ट विकल्प के रूप में, यह विस्तृत विज़िटर एनालिटिक्स, कन्वर्ज़न ट्रैकिंग, हीटमैप्स, सेशन रिकॉर्डिंग और A/B टेस्टिंग प्रदान करता है, जबकि आपका 100% डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। कोई भी थर्ड पार्टी आपका विज़िटर डेटा प्राप्त नहीं करती है, और ट्रैकिंग तब भी सटीक रहती है जब ऐड ब्लॉकर्स क्लाउड एनालिटिक्स स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं।
अपने VPS पर Matomo को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित वेबसाइटें, प्रति-विज़िटर कोई शुल्क नहीं, और GDPR, HIPAA, तथा अन्य डेटा रेजिडेंसी रेगुलेशंस का पूर्ण अनुपालन — यह उन संगठनों के लिए पसंदीदा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाता है जो विज़िटर डेटा को बाहरी वेंडर्स को नहीं भेज सकते।
Matomo की मुख्य विशेषताएं
डेटा का पूर्ण स्वामित्व
सभी विज़िटर डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी शेयरिंग नहीं, कोई विज्ञापन नेटवर्क प्रोफाइलिंग नहीं, और आपके एनालिटिक्स तक किसी वेंडर की पहुँच नहीं।
GDPR अनुपालन
अंतर्निहित गोपनीयता नियंत्रण, सहमति प्रबंधन और डेटा गुमनामी उपकरण नियामक अनुपालन को सरल बनाते हैं।
रूपांतरण ट्रैकिंग
कन्वर्ज़न को क्या प्रेरित करता है, यह समझने के लिए अपनी पूरी विज़िटर यात्रा के दौरान लक्ष्यों, फ़नल और एट्रिब्यूशन को मापें।
हीटमैप्स और सेशन रिकॉर्डिंग
विज़ुअल हीटमैप्स और रिकॉर्ड किए गए ब्राउज़िंग सेशन के साथ देखें कि उपयोगकर्ता कहाँ क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और हिचकिचाते हैं।
ई-कॉमर्स एनालिटिक्स
समर्पित ई-कॉमर्स रिपोर्ट के साथ राजस्व, उत्पाद प्रदर्शन, कार्ट परित्याग और ग्राहक आजीवन मूल्य को ट्रैक करें।
असीमित वेबसाइट्स
आप जितनी चाहें उतनी वेबसाइटों को एक ही Matomo इंस्टेंस से ट्रैक कर सकते हैं, बिना किसी प्रति-साइट शुल्क या प्लान अपग्रेड के।
आपको Matomo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।