InvoiceShelf एक सेल्फ-होस्टेड इनवॉइसिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे फ्रीलांसरों, कंसल्टेंटों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मासिक SaaS शुल्क के बिना एक प्रोफेशनल इनवॉइसिंग समाधान की आवश्यकता है। यह क्लाइंट्स, आइटम्स, इनवॉइस, एस्टिमेट्स, खर्चों और भुगतानों सहित संपूर्ण बिलिंग वर्कफ़्लो को कवर करता है — कई मुद्राओं, टैक्स दरों और कस्टमाइज़ेबल PDF टेम्पलेट्स के सपोर्ट के साथ।

अपने स्वयं के VPS पर InvoiceShelf को होस्ट करने से आपका वित्तीय डेटा और क्लाइंट रिकॉर्ड आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निजी रहते हैं। बिल्ट-इन Stripe पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन और एक क्लाइंट पोर्टल के साथ जहाँ ग्राहक ऑनलाइन इनवॉइस देख और भुगतान कर सकते हैं, आपको प्रति-इनवॉइस शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना एक शानदार बिलिंग अनुभव मिलता है।