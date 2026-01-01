1-क्लिक इंस्टॉलेशन में InvoiceShelf डिप्लॉय करें।
फ्रीलांसर्स और छोटे व्यवसायों के लिए स्व-होस्टेड ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग प्लेटफॉर्म, जिसे पहले क्रेटर के नाम से जाना जाता था।
InvoiceShelf के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप InvoiceShelf के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
InvoiceShelf एक सेल्फ-होस्टेड इनवॉइसिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे फ्रीलांसरों, कंसल्टेंटों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मासिक SaaS शुल्क के बिना एक प्रोफेशनल इनवॉइसिंग समाधान की आवश्यकता है। यह क्लाइंट्स, आइटम्स, इनवॉइस, एस्टिमेट्स, खर्चों और भुगतानों सहित संपूर्ण बिलिंग वर्कफ़्लो को कवर करता है — कई मुद्राओं, टैक्स दरों और कस्टमाइज़ेबल PDF टेम्पलेट्स के सपोर्ट के साथ।
अपने स्वयं के VPS पर InvoiceShelf को होस्ट करने से आपका वित्तीय डेटा और क्लाइंट रिकॉर्ड आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निजी रहते हैं। बिल्ट-इन Stripe पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन और एक क्लाइंट पोर्टल के साथ जहाँ ग्राहक ऑनलाइन इनवॉइस देख और भुगतान कर सकते हैं, आपको प्रति-इनवॉइस शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना एक शानदार बिलिंग अनुभव मिलता है।
InvoiceShelf की मुख्य विशेषताएं
इनवॉइसेज़ और अनुमान
कस्टमाइज़ेबल टेम्पलेट्स और हर दस्तावेज़ के लिए स्वचालित PDF जनरेशन के साथ पेशेवर इनवॉइस और अनुमान बनाएं।
ऑनलाइन भुगतान पोर्टल
ग्राहक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वाले सेल्फ-सर्व पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चालान देख, डाउनलोड और भुगतान कर सकते हैं।
खर्च ट्रैकिंग
व्यावसायिक खर्चों को इनवॉइस के साथ लॉग करें और वर्गीकृत करें ताकि एक पूरी वित्तीय तस्वीर एक ही जगह पर रखी जा सके।
बहु-मुद्रा समर्थन
ग्राहकों को उनकी स्थानीय मुद्रा में, कॉन्फ़िगर करने योग्य विनिमय दरों और प्रति-चालान मुद्रा चयन के साथ बिल करें।
टैक्स प्रबंधन
कई कर दरें परिभाषित करें और उन्हें प्रति आइटम या प्रति चालान लागू करें ताकि VAT, GST और अन्य कर संरचनाओं को संभाला जा सके।
आपको InvoiceShelf को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।