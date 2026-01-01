एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Morphic डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स एआई सर्च इंजन जो लिंक की सूचियों के बजाय जनरेटिव, उद्धृत उत्तर प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Morphic के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Morphic एक ओपन-सोर्स एआई-पावर्ड सर्च इंजन है जो संरचित, स्रोत-उद्धृत उत्तर देने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रियल-टाइम वेब सर्च के साथ जोड़ता है। लिंक की रैंक की गई सूची के बजाय, Morphic वेब सामग्री को पढ़ता और संश्लेषित करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को ऐसे संदर्भों के साथ सीधा जवाब मिल सके जिनकी वे पुष्टि कर सकें। यह OpenAI, Anthropic, Google Gemini और लोकल Ollama मॉडल को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से AI बैकएंड चुन सकते हैं।
Morphic को सेल्फ-होस्ट करना हर सर्च क्वेरी और बातचीत के इतिहास को आपके अपने सर्वर पर रखता है। यह डिप्लॉयमेंट SearXNG को सर्च बैकएंड के रूप में बंडल करता है, इसलिए किसी बाहरी सर्च API सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है — बस एक AI प्रोवाइडर की और आपका VPS।
Morphic की मुख्य विशेषताएं
जनरेटिव उद्धृत उत्तर
Morphic कई स्रोतों से जानकारी का संश्लेषण करता है और इनलाइन उद्धरणों के साथ एक संरचित उत्तर प्रस्तुत करता है, ताकि उपयोगकर्ता हर दावे को पढ़ और सत्यापित कर सकें।
बहु-प्रदाता AI समर्थन
OpenAI, एंथ्रोपिक क्लाउड, गूगल जेमिनी, या किसी स्थानीय ओलामा इंस्टेंस के बीच इंटरफ़ेस बदले बिना स्विच करें — बस अपनी API कुंजी अपडेट करें।
लगातार चैट इतिहास
हर खोज वार्तालाप PostgreSQL में सहेजा जाता है, ताकि उपयोगकर्ता पिछली थ्रेड्स पर वापस जा सकें, अनुवर्ती प्रश्नों को जारी रख सकें, और लिंक के माध्यम से परिणाम साझा कर सकें।
एकीकृत निजी खोज
SearXNG को वेब सर्च बैकएंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि किसी सर्च API सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है और क्वेरीज़ कभी भी कमर्शियल सर्च प्रोवाइडर्स तक नहीं पहुँचती हैं।
फॉलो-अप प्रश्न
Morphic एक सर्च थ्रेड के भीतर मल्टी-टर्न बातचीत का समर्थन करता है, जिससे उपयोगकर्ता फिर से शुरू किए बिना किसी भी उत्तर को परिष्कृत, विस्तारित या पुनर्निर्देशित कर सकते हैं।
आपको Morphic को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।