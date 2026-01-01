Morphic एक ओपन-सोर्स एआई-पावर्ड सर्च इंजन है जो संरचित, स्रोत-उद्धृत उत्तर देने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रियल-टाइम वेब सर्च के साथ जोड़ता है। लिंक की रैंक की गई सूची के बजाय, Morphic वेब सामग्री को पढ़ता और संश्लेषित करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को ऐसे संदर्भों के साथ सीधा जवाब मिल सके जिनकी वे पुष्टि कर सकें। यह OpenAI, Anthropic, Google Gemini और लोकल Ollama मॉडल को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से AI बैकएंड चुन सकते हैं।

Morphic को सेल्फ-होस्ट करना हर सर्च क्वेरी और बातचीत के इतिहास को आपके अपने सर्वर पर रखता है। यह डिप्लॉयमेंट SearXNG को सर्च बैकएंड के रूप में बंडल करता है, इसलिए किसी बाहरी सर्च API सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है — बस एक AI प्रोवाइडर की और आपका VPS।