1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Scrypted डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन होम वीडियो इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म और NVR, AI-संचालित स्मार्ट डिटेक्शन के साथ।
Scrypted के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Scrypted के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Scrypted एक ओपन-सोर्स होम वीडियो इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) है जो HomeKit, Google Home, Alexa और Home Assistant सहित स्मार्ट होम इकोसिस्टम में IP कैमरों को एकीकृत करता है। इसकी हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड ट्रांसकोडिंग और प्लगइन आर्किटेक्चर कम-विलंबता वाली लाइव स्ट्रीम और विश्वसनीय 24/7 रिकॉर्डिंग बिना वेंडर लॉक-इन के प्रदान करता है।
Scrypted NVR प्लगइन AI-संचालित स्मार्ट डिटेक्शन, तत्काल मोशन अलर्ट और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए एक परिष्कृत मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप के साथ निरंतर रिकॉर्डिंग प्रदान करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपनी फुटेज का पूरा स्वामित्व देता है और चल रहे क्लाउड सब्सक्रिप्शन शुल्क को समाप्त करता है।
Scrypted की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट होम इंटीग्रेशन
एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म से HomeKit, Google Home, Alexa, और Home Assistant पर कैमरों को एक साथ स्ट्रीम करें।
24/7 NVR रिकॉर्डिंग
Scrypted NVR प्लगइन के साथ हर कैमरे को चौबीसों घंटे रिकॉर्ड करें और सहज टाइमलाइन नेविगेशन के माध्यम से फुटेज ब्राउज़ करें।
स्मार्ट AI पहचान
गति, व्यक्ति, वाहन और जानवरों के स्मार्ट अलर्ट प्राप्त करें, जो ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा संचालित हैं।
हार्डवेयर त्वरण
न्यूनतम CPU ओवरहेड के साथ स्मूथ, कम-विलंबता वाले स्ट्रीम के लिए GPU या हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड वीडियो डिकोडिंग का लाभ उठाएं।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
सैकड़ों कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ कार्यक्षमता का विस्तार करें जो कैमरे, ताले, सेंसर और स्मार्ट होम डिवाइस को सपोर्ट करते हैं।
आपको Scrypted को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।