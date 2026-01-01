Scrypted एक ओपन-सोर्स होम वीडियो इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) है जो HomeKit, Google Home, Alexa और Home Assistant सहित स्मार्ट होम इकोसिस्टम में IP कैमरों को एकीकृत करता है। इसकी हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड ट्रांसकोडिंग और प्लगइन आर्किटेक्चर कम-विलंबता वाली लाइव स्ट्रीम और विश्वसनीय 24/7 रिकॉर्डिंग बिना वेंडर लॉक-इन के प्रदान करता है।

Scrypted NVR प्लगइन AI-संचालित स्मार्ट डिटेक्शन, तत्काल मोशन अलर्ट और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए एक परिष्कृत मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप के साथ निरंतर रिकॉर्डिंग प्रदान करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपनी फुटेज का पूरा स्वामित्व देता है और चल रहे क्लाउड सब्सक्रिप्शन शुल्क को समाप्त करता है।