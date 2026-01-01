1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OctoBot डिप्लॉय करें।
15+ एक्सचेंजों पर AI, ग्रिड, DCA, और ट्रेडिंगव्यू रणनीतियों को ऑटोमेट करने के लिए ओपन-सोर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट।
OctoBot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OctoBot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OctoBot एक मुफ्त, ओपन-सोर्स क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग बॉट है जो Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, और 15 से अधिक अन्य एक्सचेंजों से एक ही वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जुड़ता है। यह ग्रिड ट्रेडिंग, डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट मेकिंग, AI-संचालित रणनीतियों, TradingView वेबहुक ऑटोमेशन, और ऐतिहासिक बाजार डेटा के खिलाफ सेटअप को परिष्कृत करने के लिए एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेबल बैकटेस्टिंग इंजन का समर्थन करता है।
अपने स्वयं के VPS पर OctoBot को सेल्फ-होस्ट करना हर API कुंजी, प्रोफ़ाइल और ट्रेड हिस्ट्री को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें आपके और एक्सचेंज के बीच कोई कस्टोडियल लेयर नहीं होती है। ब्राउज़र UI आपके VPS पर 24/7 चलता है ताकि रणनीतियाँ तब भी निष्पादित होती रहें जब आपकी स्थानीय मशीन ऑफ़लाइन हो, और टेंटेकल्स प्लगइन सिस्टम आपको अपस्ट्रीम इमेज को छुए बिना कस्टम सिग्नल या इंटरफेस के साथ बॉट का विस्तार करने देता है।
OctoBot की मुख्य विशेषताएं
15+ एक्सचेंज समर्थन
एक डिप्लॉयमेंट से Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, और कई अन्य स्पॉट और फ्यूचर्स एक्सचेंज से कनेक्ट करें।
रणनीति के कई प्रकार
ग्रिड ट्रेडिंग, DCA, मार्केट मेकिंग, आर्बिट्रेज, AI-संचालित सिग्नल, और TradingView वेबहुक रणनीतियों को स्वतंत्र प्रोफाइल में साथ-साथ चलाएँ।
TradingView ऑटोमेशन
बिना किसी मध्यस्थ सेवा के, अपने पसंदीदा Pine Script इंडिकेटर से ट्रेड्स ट्रिगर करने के लिए TradingView अलर्ट सीधे OctoBot में प्राप्त करें।
बैकटेस्टिंग इंजन
लाइव एक्सचेंज पर पूंजी का जोखिम उठाने से पहले, विस्तृत प्रदर्शन रिपोर्ट के साथ ऐतिहासिक बाजार डेटा के विरुद्ध रणनीतियों का परीक्षण करें।
Tentacles प्लगइन सिस्टम
नई रणनीतियों, एक्सचेंजों और इंटरफेस के लिए समुदाय के टेंटेकल्स के साथ OctoBot का विस्तार करें, या प्रोजेक्ट को फोर्क किए बिना अपना खुद का लिखें।
टेलीग्राम और वेब अलर्ट
बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड से पोर्टफोलियो और ट्रेड गतिविधि की निगरानी करें या चलते-फिरते नियंत्रण के लिए टेलीग्राम पर लाइव नोटिफिकेशन भेजें।
आपको OctoBot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।