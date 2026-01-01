OctoBot एक मुफ्त, ओपन-सोर्स क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग बॉट है जो Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, और 15 से अधिक अन्य एक्सचेंजों से एक ही वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जुड़ता है। यह ग्रिड ट्रेडिंग, डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट मेकिंग, AI-संचालित रणनीतियों, TradingView वेबहुक ऑटोमेशन, और ऐतिहासिक बाजार डेटा के खिलाफ सेटअप को परिष्कृत करने के लिए एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेबल बैकटेस्टिंग इंजन का समर्थन करता है।

अपने स्वयं के VPS पर OctoBot को सेल्फ-होस्ट करना हर API कुंजी, प्रोफ़ाइल और ट्रेड हिस्ट्री को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें आपके और एक्सचेंज के बीच कोई कस्टोडियल लेयर नहीं होती है। ब्राउज़र UI आपके VPS पर 24/7 चलता है ताकि रणनीतियाँ तब भी निष्पादित होती रहें जब आपकी स्थानीय मशीन ऑफ़लाइन हो, और टेंटेकल्स प्लगइन सिस्टम आपको अपस्ट्रीम इमेज को छुए बिना कस्टम सिग्नल या इंटरफेस के साथ बॉट का विस्तार करने देता है।