एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ZincSearch डिप्लॉय करें।
Go में निर्मित हल्का ओपन-सोर्स सर्च इंजन जो Elasticsearch के संसाधन उपयोग के बहुत कम हिस्से के साथ फुल-टेक्स्ट सर्च प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ZincSearch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ZincSearch Go में लिखा गया एक ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जो Elasticsearch के हल्के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें JVM-आधारित क्लस्टर को संचालित किए बिना तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च की आवश्यकता है। यह एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, 1GB से कम RAM पर आसानी से चलता है, एक Elasticsearch-संगत इनजेस्ट API प्रदान करता है, और डेटा को इंडेक्स करने और क्वेरी चलाने के लिए एक बिल्ट-इन Vue वेब UI शामिल है।
अपने खुद के VPS पर ZincSearch को सेल्फ-होस्ट करना लॉग डेटा, डॉक्यूमेंट इंडेक्स और सर्च एनालिटिक्स को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि मैनेज्ड Elasticsearch या होस्टेड सर्च प्लेटफॉर्म की लागत और ऑपरेशनल ओवरहेड से बचा जा सकता है — और स्कीमा-लेस डिज़ाइन का मतलब है कि आप डिप्लॉयमेंट के कुछ ही मिनटों के भीतर JSON डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स करना शुरू कर सकते हैं।
ZincSearch की मुख्य विशेषताएं
सिंगल-बाइनरी फुटप्रिंट
बिना JVM, बिना Lucene ट्यूनिंग और बिना क्लस्टर बूटस्ट्रैप के 1GB से कम RAM में चलता है — छोटे VPS प्लान के लिए आदर्श है।
Elasticsearch-संगत API
Elasticsearch ingest API के लिए ड्रॉप-इन सपोर्ट मौजूदा लॉग शिपर और क्लाइंट्स को बिना कोड बदले डॉक्यूमेंट्स भेजने की सुविधा देता है।
बिल्ट-इन वेब UI
इंडेक्स को मैनेज करने, सर्च क्वेरी चलाने और डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए Vue-आधारित इंटरफ़ेस डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है।
स्कीमा-रहित इंडेक्सिंग
स्वचालित फ़ील्ड पहचान के साथ JSON दस्तावेज़ों को सीधे इंडेक्स करें — किसी पूर्व मैपिंग परिभाषा की आवश्यकता नहीं है।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
टोकन-आधारित प्रमाणीकरण डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल और सक्षम है, जिसे कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी अलग सुरक्षा प्लगइन की आवश्यकता नहीं होती है।
समूहन और पहलू
मानक एग्रीगेशन क्वेरीज़ लाखों डॉक्यूमेंट्स में डैशबोर्ड, लॉग एनालिटिक्स और फ़िल्टर्ड सर्च अनुभवों को संचालित करती हैं।
आपको ZincSearch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।