ZincSearch Go में लिखा गया एक ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जो Elasticsearch के हल्के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें JVM-आधारित क्लस्टर को संचालित किए बिना तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च की आवश्यकता है। यह एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, 1GB से कम RAM पर आसानी से चलता है, एक Elasticsearch-संगत इनजेस्ट API प्रदान करता है, और डेटा को इंडेक्स करने और क्वेरी चलाने के लिए एक बिल्ट-इन Vue वेब UI शामिल है।

अपने खुद के VPS पर ZincSearch को सेल्फ-होस्ट करना लॉग डेटा, डॉक्यूमेंट इंडेक्स और सर्च एनालिटिक्स को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि मैनेज्ड Elasticsearch या होस्टेड सर्च प्लेटफॉर्म की लागत और ऑपरेशनल ओवरहेड से बचा जा सकता है — और स्कीमा-लेस डिज़ाइन का मतलब है कि आप डिप्लॉयमेंट के कुछ ही मिनटों के भीतर JSON डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स करना शुरू कर सकते हैं।