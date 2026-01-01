एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache ShenYu डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन जावा नेटिव API गेटवे बड़े पैमाने पर सेवा प्रॉक्सी, प्रोटोकॉल रूपांतरण, और API गवर्नेंस के लिए।
Apache ShenYu के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache ShenYu के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache ShenYu एक ओपन-सोर्स, जावा-नेटिव API गेटवे है जिसे माइक्रोसर्विस एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है, जिन्हें उच्च थ्रूपुट और कम लेटेंसी की आवश्यकता होती है। यह Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket और अन्य पर निर्मित सेवाओं में रूटिंग, प्रोटोकॉल कन्वर्जन और ट्रैफिक गवर्नेंस के लिए एक एकीकृत एंट्री पॉइंट के रूप में कार्य करता है। एक हॉट-स्वैपेबल प्लगइन आर्किटेक्चर आपको गेटवे को रीस्टार्ट किए बिना ट्रैफिक कंट्रोल पॉलिसी — जैसे रेट लिमिटिंग, ऑथेंटिकेशन, WAF, सर्किट ब्रेकिंग — को सक्षम या अक्षम करने की सुविधा देता है।
बंडल किया गया एडमिन कंसोल आपकी टीम को ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से रूटिंग नियमों, सेलेक्टर और सिस्टम परमिशन पर रियल-टाइम विजिबिलिटी और डायनामिक कंट्रोल प्रदान करता है। अपने स्वयं के VPS पर ShenYu को सेल्फ-होस्ट करना API ट्रैफिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, प्रति-रिक्वेस्ट क्लाउड इग्रेस लागतों को समाप्त करता है, और आपको किसी मैनेज्ड API गेटवे सर्विस पर निर्भर हुए बिना गवर्नेंस पॉलिसी लागू करने की सुविधा देता है।
Apache ShenYu की मुख्य विशेषताएं
हॉट-स्वैपेबल प्लगइन्स
ट्रैफिक प्लगइन्स को सक्षम, अक्षम या पुन: कॉन्फ़िगर करें — जैसे रेट लिमिटिंग, प्रमाणीकरण, WAF, और बहुत कुछ — रनटाइम पर गेटवे को पुनरारंभ किए बिना या लाइव ट्रैफिक को बाधित किए बिना।
बहु-प्रोटोकॉल समर्थन
एक सिंगल गेटवे एंट्री पॉइंट से Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket, और MQTT के माध्यम से अनुरोधों को प्रॉक्सी करें।
डायनामिक यातायात नियंत्रण
एडमिन UI के माध्यम से राउटिंग सेलेक्टर और नियम परिभाषित करें जो तुरंत प्रभावी होते हैं, जिससे ऑपरेशन टीमों को इस बात पर बारीक नियंत्रण मिलता है कि कौन सा अपस्ट्रीम प्रत्येक अनुरोध प्राप्त करता है।
बिल्ट-इन ऑब्जर्वेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, मेट्रिक्स एक्सपोर्ट और स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग इंटीग्रेशन आपको सभी प्रॉक्सीड सेवाओं में API लेटेंसी और त्रुटि दरों की पूर्ण दृश्यता प्रदान करते हैं।
OAuth 2.0 और JWT प्रमाणीकरण
OAuth 2.0, JWT टोकन सत्यापन, या कस्टम साइन सत्यापन के साथ गेटवे लेयर पर APIs को सुरक्षित करें, इससे पहले कि अनुरोध आपकी बैकएंड सेवाओं तक पहुँचें।
आपको Apache ShenYu को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।