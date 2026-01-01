Apache ShenYu एक ओपन-सोर्स, जावा-नेटिव API गेटवे है जिसे माइक्रोसर्विस एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है, जिन्हें उच्च थ्रूपुट और कम लेटेंसी की आवश्यकता होती है। यह Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket और अन्य पर निर्मित सेवाओं में रूटिंग, प्रोटोकॉल कन्वर्जन और ट्रैफिक गवर्नेंस के लिए एक एकीकृत एंट्री पॉइंट के रूप में कार्य करता है। एक हॉट-स्वैपेबल प्लगइन आर्किटेक्चर आपको गेटवे को रीस्टार्ट किए बिना ट्रैफिक कंट्रोल पॉलिसी — जैसे रेट लिमिटिंग, ऑथेंटिकेशन, WAF, सर्किट ब्रेकिंग — को सक्षम या अक्षम करने की सुविधा देता है।

बंडल किया गया एडमिन कंसोल आपकी टीम को ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से रूटिंग नियमों, सेलेक्टर और सिस्टम परमिशन पर रियल-टाइम विजिबिलिटी और डायनामिक कंट्रोल प्रदान करता है। अपने स्वयं के VPS पर ShenYu को सेल्फ-होस्ट करना API ट्रैफिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, प्रति-रिक्वेस्ट क्लाउड इग्रेस लागतों को समाप्त करता है, और आपको किसी मैनेज्ड API गेटवे सर्विस पर निर्भर हुए बिना गवर्नेंस पॉलिसी लागू करने की सुविधा देता है।