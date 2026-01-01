ThinkDashboard एक मिनिमलिस्ट, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क डैशबोर्ड है जिसे Go और वैनिला जावास्क्रिप्ट में उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सामान्य होमलैब डैशबोर्ड के अनावश्यक विस्तार के बिना एक तेज़ ब्राउज़र स्टार्ट पेज चाहते हैं। बुकमार्क को श्रेणियों में बांटा गया है, कई पेजों में व्यवस्थित किया गया है, और एक साफ टेक्स्ट-फर्स्ट इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है जो डेस्कटॉप और मोबाइल पर तुरंत लोड होता है।

प्रत्येक बुकमार्क को एक कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन किया जा सकता है, ताकि किसी अक्सर उपयोग होने वाले गंतव्य को खोलना एक कुंजी दबाने जितना तेज़ हो — कोई माउस नहीं, कोई सर्च ड्रॉपडाउन नहीं, कोई थर्ड-पार्टी एक्सटेंशन नहीं। सारा डेटा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम पर JSON फ़ाइलों में रहता है, जो बैकअप को आसान बनाता है और आपके बुकमार्क संग्रह को होस्टेड बुकमार्क सेवा के बजाय आपके अपने VPS पर पूरी तरह से रखता है।