1-क्लिक में ThinkDashboard डिप्लॉय करें।
कीबोर्ड शॉर्टकट और एक मिनिमलिस्टिक टेक्स्ट-आधारित इंटरफ़ेस के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क डैशबोर्ड।
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आप ThinkDashboard के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ThinkDashboard एक मिनिमलिस्ट, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क डैशबोर्ड है जिसे Go और वैनिला जावास्क्रिप्ट में उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सामान्य होमलैब डैशबोर्ड के अनावश्यक विस्तार के बिना एक तेज़ ब्राउज़र स्टार्ट पेज चाहते हैं। बुकमार्क को श्रेणियों में बांटा गया है, कई पेजों में व्यवस्थित किया गया है, और एक साफ टेक्स्ट-फर्स्ट इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है जो डेस्कटॉप और मोबाइल पर तुरंत लोड होता है।
प्रत्येक बुकमार्क को एक कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन किया जा सकता है, ताकि किसी अक्सर उपयोग होने वाले गंतव्य को खोलना एक कुंजी दबाने जितना तेज़ हो — कोई माउस नहीं, कोई सर्च ड्रॉपडाउन नहीं, कोई थर्ड-पार्टी एक्सटेंशन नहीं। सारा डेटा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम पर JSON फ़ाइलों में रहता है, जो बैकअप को आसान बनाता है और आपके बुकमार्क संग्रह को होस्टेड बुकमार्क सेवा के बजाय आपके अपने VPS पर पूरी तरह से रखता है।
ThinkDashboard की मुख्य विशेषताएं
कीबोर्ड शॉर्टकट्स
किसी भी बुकमार्क को एक कुंजी असाइन करें और माउस को छुए बिना उसे डैशबोर्ड से तुरंत खोलें।
न्यूनतम टेक्स्ट UI
स्वच्छ टेक्स्ट-आधारित इंटरफ़ेस विजेट, मौसम पैनल या सेवा टाइल्स के बजाय आपका ध्यान आपके लिंक पर केंद्रित रखता है।
वर्गीकृत बुकमार्क
लिंक्स को कस्टम श्रेणियों में व्यवस्थित करें जो संदर्भों के स्पष्ट अलगाव के लिए कई डैशबोर्ड पेजों पर फैले हुए हैं।
थीम कस्टमाइज़ेशन
डार्क और लाइट थीम के बीच स्विच करें या कॉन्फ़िगरेशन पेज से सीधे असीमित कस्टम कलर वेरिएंट्स बनाएं।
JSON फाइल स्टोरेज
सभी बुकमार्क, पेज और सेटिंग्स आसान बैकअप और वर्ज़न कंट्रोल के लिए एक परसिस्टेंट वॉल्यूम पर प्लेन JSON फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत किए जाते हैं।
रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन
लेआउट फ़ोन और टैबलेट के अनुकूल होता है ताकि आपका स्टार्ट पेज डेस्कटॉप से दूर होने पर भी उतना ही आसान हो।
आपको ThinkDashboard को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।