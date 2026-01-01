LNbits एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क वॉलेट और अकाउंट्स सिस्टम है जो किसी भी संगत लाइटनिंग बैकएंड को मल्टी-यूज़र प्लेटफॉर्म में बदल देता है। एक सिंगल नोड वॉलेट संचालित करने के बजाय, LNbits आपको असीमित सब-वॉलेट प्रदान करने की सुविधा देता है, प्रत्येक अपने स्वयं के API कीज़, बैलेंस और एक्सेस कंट्रोल के साथ — जो क्रिएटर्स, कम्युनिटीज़, बिज़नेस और डेवलपर्स के लिए आदर्श है जो अंडरलाइंग नोड की कस्टडी छोड़े बिना लाइटनिंग अकाउंट्स जारी करना चाहते हैं।

एक एक्स्टेंसिबल प्लगइन आर्किटेक्चर दर्जनों रेडी-मेड एक्सटेंशन के साथ आता है जो टिप जार, पेवॉल, पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल, सब्सक्रिप्शन, LNURL सर्विसेज़, स्क्रब लिंक और बहुत कुछ को कवर करते हैं। अपने स्वयं के VPS पर LNbits को सेल्फ-होस्ट करने से लाइटनिंग चैनल, पेमेंट डेटा और ग्राहक संबंध पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी कस्टोडियन या प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क के।