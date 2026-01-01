1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LNbits डिप्लॉय करें।
क्रिएटर्स के लिए टिप जार, पेवॉल, डोनेशन बटन और सब्सक्रिप्शन के साथ ओपन-सोर्स लाइटनिंग वॉलेट और अकाउंट्स सिस्टम।
LNbits के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LNbits के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LNbits एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क वॉलेट और अकाउंट्स सिस्टम है जो किसी भी संगत लाइटनिंग बैकएंड को मल्टी-यूज़र प्लेटफॉर्म में बदल देता है। एक सिंगल नोड वॉलेट संचालित करने के बजाय, LNbits आपको असीमित सब-वॉलेट प्रदान करने की सुविधा देता है, प्रत्येक अपने स्वयं के API कीज़, बैलेंस और एक्सेस कंट्रोल के साथ — जो क्रिएटर्स, कम्युनिटीज़, बिज़नेस और डेवलपर्स के लिए आदर्श है जो अंडरलाइंग नोड की कस्टडी छोड़े बिना लाइटनिंग अकाउंट्स जारी करना चाहते हैं।
एक एक्स्टेंसिबल प्लगइन आर्किटेक्चर दर्जनों रेडी-मेड एक्सटेंशन के साथ आता है जो टिप जार, पेवॉल, पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल, सब्सक्रिप्शन, LNURL सर्विसेज़, स्क्रब लिंक और बहुत कुछ को कवर करते हैं। अपने स्वयं के VPS पर LNbits को सेल्फ-होस्ट करने से लाइटनिंग चैनल, पेमेंट डेटा और ग्राहक संबंध पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी कस्टोडियन या प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क के।
LNbits की मुख्य विशेषताएं
बहु-वॉलेट खाते
एक लाइटनिंग बैकएंड के ऊपर असीमित सब-वॉलेट प्रदान करें, प्रत्येक अपने स्वयं के बैलेंस, REST API कीज़ और अलग-थलग लेनदेन इतिहास के साथ।
टिप जार और पेवॉल
बिल्ट-इन एक्सटेंशन क्रिएटर्स को कस्टम पेमेंट कोड लिखे बिना टिप जार, डोनेशन बटन, पेवॉल लिंक और सब्सक्रिप्शन टियर जोड़ने की सुविधा देते हैं।
प्लग करने योग्य फंडिंग स्रोत
LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, और कई अन्य से कनेक्ट करें — एडमिन यूआई से बैकएंड्स को रीडिप्लॉय किए बिना स्विच करें।
एक्सटेंशन मार्केटप्लेस
पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलों, LNURL सेवाओं, स्क्रब लिंक, लॉटरी गेम, गिफ्ट कार्ड, और दर्जनों अन्य कम्युनिटी एक्सटेंशन सीधे UI से इंस्टॉल करें।
डेवलपर REST API
प्रत्येक वॉलेट एक दस्तावेजित REST API और वेबसॉकेट इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि एप्लिकेशन प्रोग्रामेटिक रूप से इनवॉइस जारी कर सकें, बैलेंस की जांच कर सकें और भुगतान इवेंट प्राप्त कर सकें।
स्वयं का नियंत्रण
अपने स्वयं के VPS और लाइटनिंग नोड पर पूरा स्टैक चलाएं — कोई तीसरा पक्ष संरक्षक फंड नहीं रखता है और कोई प्रति-लेनदेन प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लागू नहीं होता है।
आपको LNbits को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।