1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Notifiarr डिप्लॉय करें।
Notifiarr.com के लिए एकीकृत क्लाइंट जो आपके मीडिया स्टैक को शक्तिशाली सूचना और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के साथ जोड़ता है।
Notifiarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Notifiarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Notifiarr, Notifiarr.com सेवा के लिए एक सेल्फ-होस्टेड क्लाइंट है, जो आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक — जिसमें Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और Plex शामिल हैं — और एक केंद्रीकृत नोटिफिकेशन सिस्टम के बीच गहरा इंटीग्रेशन सक्षम बनाता है। यह आपकी स्थानीय सेवाओं और Notifiarr.com के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, इवेंट्स को रिले करता है, कस्टम वर्कफ़्लो को ट्रिगर करता है, और Discord, Slack और अन्य प्लेटफॉर्म पर रीयल-टाइम अलर्ट डिलीवर करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Notifiarr क्लाइंट चलाकर, आप व्यक्तिगत सेवाओं को इंटरनेट पर उजागर किए बिना अपने मीडिया स्टैक इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सब कुछ कॉन्फ़िगर करें, सिस्टम हेल्थ की निगरानी करें, और नोटिफिकेशन को ठीक वहीं रूट करें जहां आपको उनकी आवश्यकता है।
Notifiarr की मुख्य विशेषताएं
स्टॉर ऐप इंटीग्रेशन
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, और अन्य को कनेक्ट करें ताकि मीडिया इवेंट्स को रिले किया जा सके और कस्टम नोटिफिकेशन्स को स्वचालित रूप से ट्रिगर किया जा सके।
Discord नोटिफिकेशन
मीडिया आर्टवर्क, मेटाडेटा और एक्शन बटन के साथ Discord चैनलों पर समृद्ध, अनुकूलन योग्य सूचनाएं प्रदान करें।
सिस्टम स्वास्थ्य मॉनिटरिंग
स्वचालित अलर्टिंग के साथ एक ही डैशबोर्ड से डिस्क स्थान, CPU, मेमोरी और ड्राइव स्वास्थ्य की निगरानी करें।
Plex और Tautulli सहायता
अपने Plex Media Server से सीधे अभी चल रहे अपडेट, प्लेबैक इवेंट्स और उपयोगकर्ता गतिविधि सूचनाएं प्राप्त करें।
मल्टी-प्लेटफॉर्म अलर्ट्स
लचीली डिलीवरी के लिए डिस्कॉर्ड के साथ-साथ स्लैक, टेलीग्राम, ईमेल और अन्य प्लेटफॉर्म पर सूचनाएं भेजें।
आपको Notifiarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।