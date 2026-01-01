Notifiarr, Notifiarr.com सेवा के लिए एक सेल्फ-होस्टेड क्लाइंट है, जो आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक — जिसमें Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और Plex शामिल हैं — और एक केंद्रीकृत नोटिफिकेशन सिस्टम के बीच गहरा इंटीग्रेशन सक्षम बनाता है। यह आपकी स्थानीय सेवाओं और Notifiarr.com के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, इवेंट्स को रिले करता है, कस्टम वर्कफ़्लो को ट्रिगर करता है, और Discord, Slack और अन्य प्लेटफॉर्म पर रीयल-टाइम अलर्ट डिलीवर करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Notifiarr क्लाइंट चलाकर, आप व्यक्तिगत सेवाओं को इंटरनेट पर उजागर किए बिना अपने मीडिया स्टैक इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सब कुछ कॉन्फ़िगर करें, सिस्टम हेल्थ की निगरानी करें, और नोटिफिकेशन को ठीक वहीं रूट करें जहां आपको उनकी आवश्यकता है।