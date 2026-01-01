1-क्लिक इंस्टॉलेशन में pretix डिप्लॉय करें।
सम्मेलनों, महोत्सवों, कार्यशालाओं और भौतिक या डिजिटल टिकट वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए ओपन-सोर्स टिकट बिक्री प्लेटफॉर्म।
pretix के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप pretix के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
pretix एक फीचर-रिच ओपन-सोर्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इवेंट आयोजकों के लिए बनाया गया है जो Eventbrite या Ticketmaster जैसी कमर्शियल सेवाओं को प्रति-टिकट शुल्क दिए बिना टिकट बेचना चाहते हैं। जर्मनी में pretix GmbH द्वारा निर्मित और रखरखाव किया गया, यह दुनिया भर में हजारों इवेंट्स को शक्ति प्रदान करता है — छोटे वर्कशॉप से लेकर प्रमुख कॉन्फ्रेंस और फेस्टिवल तक — और इसे बिना क्रैश हुए हाई-ट्रैफिक ऑन-सेल मोमेंट्स को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपने खुद के VPS पर pretix को सेल्फ-होस्ट करना अटेंडी डेटा, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन और रेवेन्यू को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। हर टिकट का एक प्रतिशत किसी थर्ड-पार्टी गेटवे को देने के बजाय, आप एक फ्लैट होस्टिंग शुल्क का भुगतान करते हैं — और आप अपने द्वारा प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर पर्सनल डेटा रखकर GDPR का पूरी तरह से पालन करते हैं।
pretix की मुख्य विशेषताएं
लचीला टिकट सेल्स
एक दुकान से कई आयोजनों में कोटा, वाउचर, सीट चयन और समय-आधारित उपलब्धता के साथ सशुल्क, मुफ्त और दान-आधारित टिकट बेचें।
बिल्ट-इन पेमेंट्स
Stripe, PayPal, SEPA, बैंक ट्रांसफर और कई अन्य गेटवे के साथ नेटिव इंटीग्रेशन — किसी थर्ड-पार्टी प्लगइन मार्केटप्लेस की आवश्यकता नहीं है।
बैठने की योजनाएँ
थिएटरों, हॉलों और स्टेडियमों के लिए श्रेणियों, मूल्य भिन्नता और सुलभता सीटों के साथ दृश्य-संवादात्मक सीट चयन।
साइट पर चेक-इन
साथी मोबाइल और डेस्कटॉप स्कैनर ऐप प्रवेश द्वार पर क्यूआर-कोड वाले टिकटों को मान्य करते हैं, जिसमें खराब कनेक्टिविटी वाले स्थानों के लिए ऑफ़लाइन मोड भी शामिल है।
बहु-भाषा दुकानें
30 से अधिक भाषाओं में स्थानीयकृत टिकट दुकानें, अनुवादित ईमेल, टिकट लेआउट और तुरंत उपयोग के लिए तैयार चेकआउट प्रवाह के साथ उपलब्ध कराएं।
रेस्ट एपीआई और वेबहुक्स
pretix को CRMs, अकाउंटिंग सिस्टम और बैज प्रिंटिंग के साथ एक दस्तावेजित REST API और इवेंट-ड्रिवन वेबहुक्स के माध्यम से एकीकृत करें।
आपको pretix को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।