pretix एक फीचर-रिच ओपन-सोर्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इवेंट आयोजकों के लिए बनाया गया है जो Eventbrite या Ticketmaster जैसी कमर्शियल सेवाओं को प्रति-टिकट शुल्क दिए बिना टिकट बेचना चाहते हैं। जर्मनी में pretix GmbH द्वारा निर्मित और रखरखाव किया गया, यह दुनिया भर में हजारों इवेंट्स को शक्ति प्रदान करता है — छोटे वर्कशॉप से लेकर प्रमुख कॉन्फ्रेंस और फेस्टिवल तक — और इसे बिना क्रैश हुए हाई-ट्रैफिक ऑन-सेल मोमेंट्स को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने खुद के VPS पर pretix को सेल्फ-होस्ट करना अटेंडी डेटा, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन और रेवेन्यू को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। हर टिकट का एक प्रतिशत किसी थर्ड-पार्टी गेटवे को देने के बजाय, आप एक फ्लैट होस्टिंग शुल्क का भुगतान करते हैं — और आप अपने द्वारा प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर पर्सनल डेटा रखकर GDPR का पूरी तरह से पालन करते हैं।