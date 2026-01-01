1-क्लिक इंस्टॉलेशन में GreptimeDB डिप्लॉय करें।
एकल इंजन पर SQL और PromQL के साथ मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस के लिए ओपन-सोर्स एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी डेटाबेस।
GreptimeDB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GreptimeDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GreptimeDB एक Rust-निर्मित ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी डेटाबेस है जो मैट्रिक्स, लॉग और ट्रेस को एक सिंगल कॉलमिनर इंजन में वाइड इवेंट्स के रूप में स्टोर करता है। एक डेटाबेस विशिष्ट Prometheus, Loki और Elasticsearch तिकड़ी को बदल देता है, जिससे आप SQL में सिग्नलों में JOIN कर सकते हैं और तीन के बजाय एक ही बैकएंड से डैशबोर्ड, अलर्टिंग और AI एजेंटों को सेवा प्रदान कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर GreptimeDB को सेल्फ-होस्ट करना हाई-कार्डिनैलिटी टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना प्रति-डेटापॉइंट SaaS बिलिंग के, और वही इंस्टेंस Prometheus रिमोट राइट, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL और InfluxDB लाइन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है — ताकि मौजूदा कलेक्टर्स और डैशबोर्ड बिना किसी रीराइट के प्लग इन हो सकें।
GreptimeDB की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत डेटा मॉडल
मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस को एक कॉलमिनर इंजन में टाइमस्टैम्प्ड व्यापक इवेंट्स के रूप में स्टोर करें और प्लेन SQL का उपयोग करके सिग्नल्स के पार जॉइन करें।
SQL और PromQL
एनालिटिक्स के लिए SQL और Grafana अलर्टिंग नियमों के लिए PromQL के साथ समान डेटा को क्वेरी करें — किसी अलग क्वेरी लेयर या ट्रांसलेशन टियर की आवश्यकता नहीं है।
मूल OpenTelemetry
मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेज़ के लिए सीधे OTLP इनजेस्ट करें, आपकी सेवाओं और डेटाबेस के बीच कोई एक्सपोर्टर साइडकार्स या वेंडर-विशिष्ट SDKs के बिना।
व्यापक प्रोटोकॉल समर्थन
प्रोमेथियस रिमोट राइट, इनफ्लक्सडीबी लाइन प्रोटोकॉल, लोकी पुश, और MySQL या PostgreSQL क्लाइंट्स को ड्रॉप-इन माइग्रेशन के लिए एक ही इंस्टेंस पर स्वीकार करें।
बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड
अलग से कोई फ्रंटएंड इंस्टॉल किए बिना, बिल्ट-इन वेब UI से तालिकाएँ एक्सप्लोर करें, SQL और PromQL क्वेरीज़ चलाएँ, और क्लस्टर स्थिति की जाँच करें।
ऑब्जेक्ट स्टोरेज तैयार है।
उच्च-मात्रा टेलीमेट्री पर लंबी अवधि के डेटा प्रतिधारण लागत को कम करने के लिए, S3, GCS, या Azure Blob को लोकल डिस्क कैश के साथ प्राथमिक स्टोरेज के रूप में कॉन्फ़िगर करें।
आपको GreptimeDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।