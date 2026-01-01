GreptimeDB एक Rust-निर्मित ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी डेटाबेस है जो मैट्रिक्स, लॉग और ट्रेस को एक सिंगल कॉलमिनर इंजन में वाइड इवेंट्स के रूप में स्टोर करता है। एक डेटाबेस विशिष्ट Prometheus, Loki और Elasticsearch तिकड़ी को बदल देता है, जिससे आप SQL में सिग्नलों में JOIN कर सकते हैं और तीन के बजाय एक ही बैकएंड से डैशबोर्ड, अलर्टिंग और AI एजेंटों को सेवा प्रदान कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर GreptimeDB को सेल्फ-होस्ट करना हाई-कार्डिनैलिटी टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना प्रति-डेटापॉइंट SaaS बिलिंग के, और वही इंस्टेंस Prometheus रिमोट राइट, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL और InfluxDB लाइन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है — ताकि मौजूदा कलेक्टर्स और डैशबोर्ड बिना किसी रीराइट के प्लग इन हो सकें।