LDAP अकाउंट मैनेजर को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ब्राउज़र यूआई के माध्यम से ओपनएलडीएपी डायरेक्टरी में उपयोगकर्ताओं, समूहों और ऑब्जेक्ट्स को प्रबंधित करने के लिए एक वेब फ्रंटएंड।
LDAP Account Manager के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LDAP Account Manager के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LDAP अकाउंट मैनेजर (LAM) एक परिपक्व, ओपन-सोर्स वेब फ्रंटएंड है जिसका उपयोग LDAP डायरेक्टरी में संग्रहीत खातों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। LDIF फ़ाइलों को संपादित करने या ldapsearch और ldapmodify कमांड से जूझने के बजाय, प्रशासक ब्राउज़र के माध्यम से Unix और Samba उपयोगकर्ताओं, समूहों, होस्ट्स, DHCP एंट्रीज़, Kopano खातों और Asterisk एक्सटेंशन का प्रबंधन करते हैं। LAM सबसे सामान्य LDAP स्कीमा को तुरंत समझता है और प्रत्येक के लिए टाइप-अवेयर एडिटर प्रदान करता है।
यह टेम्पलेट LAM को एक OpenLDAP डायरेक्टरी सर्वर के साथ बंडल करता है ताकि पूरा आइडेंटिटी स्टैक Traefik HTTPS के पीछे एक सिंगल VPS पर चले। LAM को सेल्फ-होस्ट करने से डायरेक्टरी क्रेडेंशियल, समूह सदस्यताएँ और पहचान डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें थर्ड-पार्टी पहचान प्रदाताओं या प्रति-सीट SaaS शुल्क पर कोई निर्भरता नहीं होती है।
LDAP Account Manager की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित एडमिन यूआई
LDIF फ़ाइलों और कमांड-लाइन टूल के बजाय एक टैब्ड वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं, समूहों, होस्टों और अन्य LDAP ऑब्जेक्ट्स को प्रबंधित करें।
बंडल्ड ओपनएलडीएपी सर्वर
एक ओपनएलडीएपी डायरेक्टरी के साथ आता है जो चुने हुए बेस DN के विरुद्ध पहले से कॉन्फ़िगर किया गया है, इसलिए डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी और उसके प्रबंधन UI दोनों प्रदान करता है।
खाता प्रकार मॉड्यूल
यूनिक्स अकाउंट्स, सांबा डोमेन, कोपानो, एस्टरिस्क, डीएचसीपी, मेल एलियास और फ्रीरेडियस के लिए बिल्ट-इन एडिटर बिना कस्टम कोड के अधिकांश डायरेक्टरी स्कीमा को कवर करते हैं।
CSV आयात और PDF निर्यात
स्प्रेडशीट से बल्क में खाते बनाएं और डायरेक्टरी डेटा से सीधे नए कर्मचारियों के लिए प्रिंट करने योग्य PDF अकाउंट शीट जनरेट करें।
सूक्ष्म एक्सेस कंट्रोल
सर्वर प्रोफाइल, अकाउंट प्रोफाइल और मॉड्यूल-स्तर की अनुमतियाँ आपको पूर्ण LDAP एडमिन अधिकार दिए बिना डायरेक्टरी प्रशासन के कुछ हिस्सों को सौंपने की अनुमति देती हैं।
बहु-भाषा इंटरफ़ेस
एक दर्जन से अधिक भाषाओं में अनुवादित ताकि प्रशासनिक टीमें एक ही साझा डायरेक्टरी पर अपनी पसंदीदा भाषा में काम कर सकें।
आपको LDAP Account Manager को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।