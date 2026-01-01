LDAP अकाउंट मैनेजर (LAM) एक परिपक्व, ओपन-सोर्स वेब फ्रंटएंड है जिसका उपयोग LDAP डायरेक्टरी में संग्रहीत खातों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। LDIF फ़ाइलों को संपादित करने या ldapsearch और ldapmodify कमांड से जूझने के बजाय, प्रशासक ब्राउज़र के माध्यम से Unix और Samba उपयोगकर्ताओं, समूहों, होस्ट्स, DHCP एंट्रीज़, Kopano खातों और Asterisk एक्सटेंशन का प्रबंधन करते हैं। LAM सबसे सामान्य LDAP स्कीमा को तुरंत समझता है और प्रत्येक के लिए टाइप-अवेयर एडिटर प्रदान करता है।

यह टेम्पलेट LAM को एक OpenLDAP डायरेक्टरी सर्वर के साथ बंडल करता है ताकि पूरा आइडेंटिटी स्टैक Traefik HTTPS के पीछे एक सिंगल VPS पर चले। LAM को सेल्फ-होस्ट करने से डायरेक्टरी क्रेडेंशियल, समूह सदस्यताएँ और पहचान डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें थर्ड-पार्टी पहचान प्रदाताओं या प्रति-सीट SaaS शुल्क पर कोई निर्भरता नहीं होती है।