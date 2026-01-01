1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ArcadeDB डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन मल्टी-मॉडल डेटाबेस जो ग्राफ, डॉक्यूमेंट, की-वैल्यू, टाइम सीरीज़, और वेक्टर डेटा को एक ही इंजन में सपोर्ट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ArcadeDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ArcadeDB एक ओपन-सोर्स मल्टी-मॉडल डेटाबेस इंजन है जिसे विभिन्न डेटा मॉडलों में अत्यधिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। सिंगल-मॉडल डेटाबेस के विपरीत, जो आपको ग्राफ़, डॉक्यूमेंट या रिलेशनल स्ट्रक्चर में से चुनने के लिए मजबूर करते हैं, ArcadeDB उन सभी को मूल रूप से संभालता है — ग्राफ़ संबंधों, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, की-वैल्यू पेयर, टाइम सीरीज़, वेक्टर एम्बेडिंग और जियोस्पेशियल डेटा को पूर्ण ACID कंप्लायंस के साथ एक ही इंजन के भीतर स्टोर और क्वेरी करता है।
OrientDB के संस्थापक द्वारा बनाया गया, ArcadeDB लो-लेवल Java में बनाया गया है जिसे न्यूनतम गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है, जो प्रति सेकंड लाखों रिकॉर्ड ऑपरेशन को सक्षम करता है। बिल्ट-इन ArcadeDB Studio वेब इंटरफ़ेस क्वेरी एग्जीक्यूशन, स्कीमा मैनेजमेंट और ग्राफ़ विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है — डिप्लॉयमेंट के बाद किसी अलग क्लाइंट टूल की आवश्यकता नहीं होती है।
ArcadeDB की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-मॉडल डेटा इंजन
ग्राफ, डॉक्यूमेंट, की-वैल्यू, टाइम सीरीज़ और वेक्टर डेटा को एक सिंगल डेटाबेस के भीतर स्टोर और क्वेरी करें, बिना टूल्स बदले या अलग-अलग स्टोर्स को सिंक किए।
सात क्वेरी भाषाएँ
SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB क्वेरी लैंग्वेज, PromQL, या Redis प्रोटोकॉल का उपयोग करके क्वेरी करें — उस भाषा का उपयोग करें जो आपके डेटा मॉडल के अनुकूल हो।
ArcadeDB स्टूडियो
बाहरी क्लाइंट टूल्स के बिना क्वेरीज़ निष्पादित करने, स्कीमा प्रबंधित करने, ग्राफ़ डेटा विज़ुअलाइज़ करने और डेटाबेस का प्रशासन करने के लिए बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस।
वेक्टर समानता खोज
आपके ऑपरेशनल डेटा के साथ-साथ AI और मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए नेटिव वेक्टर एम्बेडिंग स्टोरेज और सिमिलैरिटी सर्च।
ACID बड़े पैमाने पर
पूर्ण ACID-अनुरूप लेनदेन, जो एम्बेडेड रास्पबेरी पाई डिप्लॉयमेंट से लेकर मल्टी-नोड क्लस्टर तक, प्रति सेकंड लाखों रिकॉर्ड संसाधित करते हैं।
आपको ArcadeDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।