ArcadeDB एक ओपन-सोर्स मल्टी-मॉडल डेटाबेस इंजन है जिसे विभिन्न डेटा मॉडलों में अत्यधिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। सिंगल-मॉडल डेटाबेस के विपरीत, जो आपको ग्राफ़, डॉक्यूमेंट या रिलेशनल स्ट्रक्चर में से चुनने के लिए मजबूर करते हैं, ArcadeDB उन सभी को मूल रूप से संभालता है — ग्राफ़ संबंधों, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, की-वैल्यू पेयर, टाइम सीरीज़, वेक्टर एम्बेडिंग और जियोस्पेशियल डेटा को पूर्ण ACID कंप्लायंस के साथ एक ही इंजन के भीतर स्टोर और क्वेरी करता है।

OrientDB के संस्थापक द्वारा बनाया गया, ArcadeDB लो-लेवल Java में बनाया गया है जिसे न्यूनतम गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है, जो प्रति सेकंड लाखों रिकॉर्ड ऑपरेशन को सक्षम करता है। बिल्ट-इन ArcadeDB Studio वेब इंटरफ़ेस क्वेरी एग्जीक्यूशन, स्कीमा मैनेजमेंट और ग्राफ़ विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है — डिप्लॉयमेंट के बाद किसी अलग क्लाइंट टूल की आवश्यकता नहीं होती है।