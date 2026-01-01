Grav एक मॉडर्न फ्लैट-फाइल CMS है जो फाइलसिस्टम पर सभी कॉन्टेंट को Markdown फाइल्स के रूप में स्टोर करता है, जिससे डेटाबेस की पूरी तरह से ज़रूरत खत्म हो जाती है। PHP पर Twig टेम्पलेटिंग के साथ निर्मित, यह फाइल-आधारित कैशिंग के माध्यम से तेज़ पेज लोड, गैर-तकनीकी एडिटर्स के लिए एक बिल्ट-इन एडमिन पैनल, और फॉर्म्स, SEO, सर्च, और बहुभाषी कॉन्टेंट के लिए 300 से अधिक प्लगइन्स प्रदान करता है।

अपने VPS पर Grav को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि बैकअप एक फोल्डर को कॉपी करने जितना आसान है, वर्ज़न कंट्रोल को Git द्वारा स्वाभाविक रूप से संभाला जाता है, और कोई डेटाबेस कनेक्शन लिमिट्स, क्वेरी ट्यूनिंग की परेशानियाँ, या अलग बैकअप जॉब्स नहीं हैं — बस फाइल्स और आपका एप्लिकेशन उस हार्डवेयर पर चल रहा है जिसे आप कंट्रोल करते हैं।