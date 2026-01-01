एक क्लिक इंस्टॉलेशन में ग्रैव डिप्लॉय करें।
तेज़, मॉडर्न फ्लैट-फाइल CMS जिसे किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है — केवल मार्कडाउन फाइल्स, ट्विग टेम्पलेट्स, और एक प्लगइन इकोसिस्टम।
Grav के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grav के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grav एक मॉडर्न फ्लैट-फाइल CMS है जो फाइलसिस्टम पर सभी कॉन्टेंट को Markdown फाइल्स के रूप में स्टोर करता है, जिससे डेटाबेस की पूरी तरह से ज़रूरत खत्म हो जाती है। PHP पर Twig टेम्पलेटिंग के साथ निर्मित, यह फाइल-आधारित कैशिंग के माध्यम से तेज़ पेज लोड, गैर-तकनीकी एडिटर्स के लिए एक बिल्ट-इन एडमिन पैनल, और फॉर्म्स, SEO, सर्च, और बहुभाषी कॉन्टेंट के लिए 300 से अधिक प्लगइन्स प्रदान करता है।
अपने VPS पर Grav को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि बैकअप एक फोल्डर को कॉपी करने जितना आसान है, वर्ज़न कंट्रोल को Git द्वारा स्वाभाविक रूप से संभाला जाता है, और कोई डेटाबेस कनेक्शन लिमिट्स, क्वेरी ट्यूनिंग की परेशानियाँ, या अलग बैकअप जॉब्स नहीं हैं — बस फाइल्स और आपका एप्लिकेशन उस हार्डवेयर पर चल रहा है जिसे आप कंट्रोल करते हैं।
Grav की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
सभी सामग्री Markdown फ़ाइलों के रूप में रहती है, जिससे सामान्य साइट वर्कलोड के लिए डेटाबेस सेटअप, कनेक्शन पूलिंग या क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
इन-बिल्ट एडमिन पैनल
कमांड लाइन को छुए बिना या फ़ाइलों को सीधे एडिट किए बिना, एक बेहतरीन वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से पेज, थीम, प्लगइन और यूज़र अकाउंट मैनेज करें।
समृद्ध प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
300 से अधिक प्लगइन्स फ़ॉर्म, बहुभाषी समर्थन, खोज, SEO, इमेज ऑप्टीमाइज़ेशन और बहुत कुछ कवर करते हैं — उन्हें एडमिन पैनल से एक क्लिक में इंस्टॉल करें।
Git-अनुकूल कॉन्टेंट
फ़ाइल-आधारित आर्किटेक्चर पूरी साइट — कंटेंट, कॉन्फ़िगरेशन और कोड — को स्वचालित डिप्लॉयमेंट और बदलाव के इतिहास के लिए गिट में ट्रैक करने योग्य बनाता है।
ट्विग टेम्पलेटिंग
शक्तिशाली कंटेंट API, टैक्सोनॉमी सिस्टम और मीडिया पाइपलाइन तक पहुंच के साथ Twig टेम्पलेट इंजन का उपयोग करके पूरी तरह से कस्टम थीम बनाएं।
आपको Grav को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।