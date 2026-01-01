HomeHub एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड पारिवारिक उपयोगिता है जो किसी भी सर्वर को आपके घर के सभी सदस्यों के लिए एक निजी डैशबोर्ड में बदल देती है। इसे होम नेटवर्क पर साझा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह एक नो-लॉगिन प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में आता है ताकि कोई भी परिवार का सदस्य इसे ब्राउज़र में खोल सके, इसे अपनी होम स्क्रीन पर सहेज सके, और नोट्स, खरीदारी सूचियों, कामों और एक साझा कैलेंडर पर तुरंत सहयोग करना शुरू कर सके।

HomeHub को सेल्फ-होस्ट करने से घरेलू डेटा — खर्च, खरीदारी की आदतें, पारिवारिक दिनचर्या और अपलोड की गई फ़ाइलें — पूरी तरह से आपके अपने VPS पर रहता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड सिंक, ट्रैकिंग या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं होता है। सुविधाओं को एक सिंगल YAML कॉन्फ़िग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से टॉगल किया जा सकता है, ताकि आप केवल उन्हीं टूल को सक्षम करें जिनका आपका परिवार वास्तव में उपयोग करता है।