एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में HomeHub डिप्लॉय करें।
साझा नोट्स, खरीदारी सूचियों, घर के कामों, कैलेंडर और खर्चों के लिए एक निजी PWA में बिना लॉगिन वाला पारिवारिक डैशबोर्ड
HomeHub के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HomeHub के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HomeHub एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड पारिवारिक उपयोगिता है जो किसी भी सर्वर को आपके घर के सभी सदस्यों के लिए एक निजी डैशबोर्ड में बदल देती है। इसे होम नेटवर्क पर साझा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह एक नो-लॉगिन प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में आता है ताकि कोई भी परिवार का सदस्य इसे ब्राउज़र में खोल सके, इसे अपनी होम स्क्रीन पर सहेज सके, और नोट्स, खरीदारी सूचियों, कामों और एक साझा कैलेंडर पर तुरंत सहयोग करना शुरू कर सके।
HomeHub को सेल्फ-होस्ट करने से घरेलू डेटा — खर्च, खरीदारी की आदतें, पारिवारिक दिनचर्या और अपलोड की गई फ़ाइलें — पूरी तरह से आपके अपने VPS पर रहता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड सिंक, ट्रैकिंग या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं होता है। सुविधाओं को एक सिंगल YAML कॉन्फ़िग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से टॉगल किया जा सकता है, ताकि आप केवल उन्हीं टूल को सक्षम करें जिनका आपका परिवार वास्तव में उपयोग करता है।
HomeHub की मुख्य विशेषताएं
साझा खरीदारी सूची
सहयोगी खरीदारी सूची, पिछली प्रविष्टियों के आधार पर स्मार्ट सुझावों के साथ, ताकि पूरा परिवार सामान खत्म होने पर उन्हें जोड़ सके।
परिवार खर्च ट्रैकर
घरेलू खर्च पर नज़र रखें, जिसमें सदस्यताएँ, उपयोगिताएँ, दूध या समाचार पत्र जैसे आवर्ती बिलों का समर्थन शामिल है, सभी एक ही बहीखाते में।
कैलेंडर और रिमाइंडर
बिलों, स्कूल, स्वास्थ्य और पारिवारिक आयोजनों के लिए रंग-कोडित श्रेणियों वाला साझा कैलेंडर घर के हर सदस्य को व्यवस्थित रखता है।
कार्य और नोट्स
हल्का कार्य ट्रैकर और साझा नोट बोर्ड परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त ऐप्स के बिना कार्य सौंपने और त्वरित संदेश लिखने की सुविधा देता है।
बिल्ट-इन यूटिलिटीज़
एक ही PWA में रेसिपी बुक, एक्सपायरी ट्रैकर, PDF कंप्रेसर, URL शॉर्टनर, QR जनरेटर और मीडिया डाउनलोडर शामिल हैं।
डिज़ाइन से ही प्राइवेट
कोई खाता प्रणाली नहीं, कोई टेलीमेट्री नहीं, और कोई क्लाउड निर्भरता नहीं — सारा डेटा आपके VPS और होम नेटवर्क के अंदर रहता है।
आपको HomeHub को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।