1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Marimo डिप्लॉय करें।
रिएक्टिव पायथन नोटबुक, स्वचालित सेल पुन: निष्पादन, SQL समर्थन और गिट-फ्रेंडली प्योर-पायथन फ़ाइल फॉर्मेट के साथ।
Marimo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Marimo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मारिमो एक अगली पीढ़ी का Python नोटबुक है जो पारंपरिक Jupyter नोटबुक की छिपी हुई-स्टेट की समस्याओं को खत्म करता है। यह स्वचालित रूप से सेल के बीच निर्भरताओं को ट्रैक करता है और मान बदलने पर डाउनस्ट्रीम सेल को प्रतिक्रियात्मक रूप से फिर से निष्पादित करता है, ताकि आपका नोटबुक हमेशा डेटा की वर्तमान स्थिति को दर्शाता रहे। नोटबुक सादे .py फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं — पूरी तरह से संस्करण-नियंत्रणीय, पुल रिक्वेस्ट में समीक्षणीय, और मानक Python स्क्रिप्ट के रूप में निष्पादन योग्य या स्टैंडअलोन वेब ऐप्स के रूप में तैनात किए जा सकते हैं।
अपने VPS पर मारिमो को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला नोटबुक वातावरण प्रदान करता है जो किसी भी ब्राउज़र से सुलभ है, जिसमें उसी सर्वर पर डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए पूर्व-स्थापित SQL समर्थन और विश्लेषण को निजी रखने के लिए टोकन-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है।
Marimo की मुख्य विशेषताएं
प्रतिक्रियाशील निष्पादन
जब उनकी निर्भरताएँ बदलती हैं, तो सेल अपने आप फिर से चलते हैं, जिससे बासी स्थिति के बग्स खत्म हो जाते हैं जो पारंपरिक नोटबुक्स को अविश्वसनीय बनाते हैं।
Git अनुकूल फॉर्मेट
नोटबुक्स को प्योर पायथन फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जिससे उन्हें डिफ करने योग्य, पीआर में समीक्षा योग्य, और कमांड लाइन से निष्पादन योग्य बनाया जा सकता है।
अंतर्निहित SQL समर्थन
अतिरिक्त लाइब्रेरी या कॉन्फ़िगरेशन के बिना सीधे नोटबुक के अंदर SQL के साथ डेटाबेस और डेटाफ्रेम को क्वेरी करें।
इंटरैक्टिव यूआई एलिमेंट्स
विश्लेषण नोटबुक को साझा करने योग्य वेब ऐप्स में बदलने के लिए स्लाइडर, ड्रॉपडाउन, टेबल और अन्य इंटरैक्टिव विजेट जोड़ें।
मॉडर्न एडिटर
ऑटो-कम्प्लीट, फ़ॉर्मेटिंग, एरर हाइलाइटिंग, और एक डेटाफ्रेम व्यूअर पायथन को लिखना और डीबग करना तेज़ बनाते हैं।
आपको Marimo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।