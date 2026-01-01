मारिमो एक अगली पीढ़ी का Python नोटबुक है जो पारंपरिक Jupyter नोटबुक की छिपी हुई-स्टेट की समस्याओं को खत्म करता है। यह स्वचालित रूप से सेल के बीच निर्भरताओं को ट्रैक करता है और मान बदलने पर डाउनस्ट्रीम सेल को प्रतिक्रियात्मक रूप से फिर से निष्पादित करता है, ताकि आपका नोटबुक हमेशा डेटा की वर्तमान स्थिति को दर्शाता रहे। नोटबुक सादे .py फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं — पूरी तरह से संस्करण-नियंत्रणीय, पुल रिक्वेस्ट में समीक्षणीय, और मानक Python स्क्रिप्ट के रूप में निष्पादन योग्य या स्टैंडअलोन वेब ऐप्स के रूप में तैनात किए जा सकते हैं।

अपने VPS पर मारिमो को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला नोटबुक वातावरण प्रदान करता है जो किसी भी ब्राउज़र से सुलभ है, जिसमें उसी सर्वर पर डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए पूर्व-स्थापित SQL समर्थन और विश्लेषण को निजी रखने के लिए टोकन-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है।