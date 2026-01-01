1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MySpeed डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड इंटरनेट स्पीड टेस्ट ट्रैकर जो स्वचालित परीक्षण चलाता है और समय के साथ आपके कनेक्शन इतिहास को दर्शाता है।
MySpeed के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MySpeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MySpeed एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड स्पीड टेस्ट मॉनिटरिंग टूल है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करता है। यह Ookla, LibreSpeed, या Cloudflare का उपयोग करके एक कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले शेड्यूल पर स्वचालित स्पीड टेस्ट चलाता है, फिर परिणामों को स्थानीय रूप से एक SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है ताकि आप दिनों, हफ्तों और महीनों में ट्रेंड्स का विश्लेषण कर सकें।
कच्चे मापों से परे, MySpeed इंटरैक्टिव चार्ट, एक कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाली डेटा रिटेंशन पॉलिसी, ईमेल, Signal, WhatsApp, या Telegram के माध्यम से हेल्थ चेक नोटिफिकेशन, और मौजूदा ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक्स में इंटीग्रेशन के लिए वैकल्पिक Prometheus मेट्रिक्स प्रदान करता है। सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, कोई क्लाउड डिपेंडेंसी नहीं, और कोई प्रति-टेस्ट शुल्क नहीं।
MySpeed की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित गति परीक्षण
क्रॉन एक्सप्रेशंस का उपयोग करके आवर्ती परीक्षणों को शेड्यूल करें ताकि आपके कनेक्शन की गुणवत्ता की मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना लगातार निगरानी की जा सके।
एकाधिक परीक्षण प्रदाता
अपने स्पीड टेस्ट बैकएंड के रूप में Ookla, LibreSpeed, और Cloudflare में से चुनें ताकि आप अपने विश्वसनीय प्रदाता से सटीक, तुलनीय परिणाम प्राप्त कर सकें।
ऐतिहासिक चार्ट
कॉन्फ़िगर करने योग्य समय-सीमाओं में डाउनलोड, अपलोड और पिंग के रुझानों को विज़ुअलाइज़ करें ताकि गिरावट के पैटर्न को पहचाना जा सके और अपने ISP को जवाबदेह ठहराया जा सके।
स्वास्थ्य अधिसूचनाएँ
जब आपका कनेक्शन निर्धारित सीमाओं से नीचे चला जाता है, तो ईमेल, सिग्नल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से अलर्ट प्राप्त करें।
Prometheus मेट्रिक्स
स्पीड टेस्ट के परिणामों को प्रोमेथियस मेट्रिक्स के रूप में निर्यात करें ताकि आप उन्हें अपने अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के साथ ग्राफाना डैशबोर्ड में एकीकृत कर सकें।
आपको MySpeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।