MySpeed एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड स्पीड टेस्ट मॉनिटरिंग टूल है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करता है। यह Ookla, LibreSpeed, या Cloudflare का उपयोग करके एक कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले शेड्यूल पर स्वचालित स्पीड टेस्ट चलाता है, फिर परिणामों को स्थानीय रूप से एक SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है ताकि आप दिनों, हफ्तों और महीनों में ट्रेंड्स का विश्लेषण कर सकें।

कच्चे मापों से परे, MySpeed इंटरैक्टिव चार्ट, एक कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाली डेटा रिटेंशन पॉलिसी, ईमेल, Signal, WhatsApp, या Telegram के माध्यम से हेल्थ चेक नोटिफिकेशन, और मौजूदा ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक्स में इंटीग्रेशन के लिए वैकल्पिक Prometheus मेट्रिक्स प्रदान करता है। सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, कोई क्लाउड डिपेंडेंसी नहीं, और कोई प्रति-टेस्ट शुल्क नहीं।