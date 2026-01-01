1-क्लिक में Organizr डिप्लॉय करें।
HTPC और होमलैब सेवाओं का आयोजक जो आपके सभी सेल्फ-होस्टेड टैब को एक सिंगल यूनिफाइड वेब इंटरफ़ेस में लोड करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Organizr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Organizr एक सेल्फ-होस्टेड सर्विसेज डैशबोर्ड है जो दर्जनों ब्राउज़र बुकमार्क को एक सिंगल, टैब-आधारित इंटरफ़ेस से बदल देता है। Sonarr, Radarr, Plex, और अन्य होमलैब सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए कई ब्राउज़र टैब के बीच स्विच करने के बजाय, Organizr उन सभी को एक ही वेबपेज के अंदर iFrame टैब के रूप में लोड करता है — जिसमें यूज़र अकाउंट, एक्सेस कंट्रोल और गेस्ट प्रतिबंध शामिल हैं।
Plex, Emby, और LDAP ऑथेंटिकेशन, असीमित यूज़र ग्रुप, और Nginx auth_request इंटीग्रेशन के समर्थन के साथ, Organizr एक साधारण लिंक पेज से कहीं आगे जाता है। यह आपके पूरे सेल्फ-होस्टेड स्टैक के लिए एक हल्के एक्सेस लेयर के रूप में कार्य करता है, जिससे आप विशिष्ट यूज़र्स या गेस्ट्स को केवल उन टैब तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं जिन्हें आप चुनते हैं।
Organizr की मुख्य विशेषताएं
टैब-आधारित इंटरफ़ेस
किसी भी सेल्फ-होस्टेड सेवा को एक iFrame टैब के रूप में लोड करें, जिससे आपको ब्राउज़र टैब स्विच किए बिना अपने पूरे होमलैब को प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत पेज मिल सके।
उपयोगकर्ता समूह और ऐक्सेस नियंत्रण
असीमित उपयोगकर्ता समूह बनाएँ और नियंत्रित करें कि प्रत्येक समूह कौन से टैब देख सकता है — जिसमें साझा सेवाओं के लिए केवल पढ़ने के लिए अतिथि पहुँच शामिल है।
बहु-ऑथ समर्थन
स्थानीय Organizr खातों के अलावा, Plex, Emby, LDAP, या sFTP क्रेडेंशियल के साथ उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करें।
एनजीनएक्स ऑथ इंटीग्रेशन
Nginx के लिए Organizr को auth_request प्रदाता के रूप में उपयोग करें, उन सेवाओं में SSO-शैली की लॉगिन सुरक्षा जोड़ते हुए जिनमें अंतर्निहित प्रमाणीकरण की कमी है।
कस्टमाइज़ेबल थीम्स
पूर्ण कलर-पैलेट नियंत्रण आपको Organizr को अपनी ब्रांडिंग या अपनी पसंदीदा डार्क/लाइट एस्थेटिक से मेल खाने के लिए पर्सनलाइज़ करने की सुविधा देता है।
Fail2ban सहायता
नेटिव Fail2ban इंटीग्रेशन स्वचालित IP बैनिंग के साथ आपके Organizr लॉगिन को ब्रूट-फोर्स हमलों से बचाता है।
आपको Organizr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।