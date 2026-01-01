Organizr एक सेल्फ-होस्टेड सर्विसेज डैशबोर्ड है जो दर्जनों ब्राउज़र बुकमार्क को एक सिंगल, टैब-आधारित इंटरफ़ेस से बदल देता है। Sonarr, Radarr, Plex, और अन्य होमलैब सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए कई ब्राउज़र टैब के बीच स्विच करने के बजाय, Organizr उन सभी को एक ही वेबपेज के अंदर iFrame टैब के रूप में लोड करता है — जिसमें यूज़र अकाउंट, एक्सेस कंट्रोल और गेस्ट प्रतिबंध शामिल हैं।

Plex, Emby, और LDAP ऑथेंटिकेशन, असीमित यूज़र ग्रुप, और Nginx auth_request इंटीग्रेशन के समर्थन के साथ, Organizr एक साधारण लिंक पेज से कहीं आगे जाता है। यह आपके पूरे सेल्फ-होस्टेड स्टैक के लिए एक हल्के एक्सेस लेयर के रूप में कार्य करता है, जिससे आप विशिष्ट यूज़र्स या गेस्ट्स को केवल उन टैब तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं जिन्हें आप चुनते हैं।