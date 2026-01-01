Jitsu एक ओपन-सोर्स कस्टमर डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे इंजीनियरों के लिए Segment के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह नेटिव SDKs के माध्यम से प्रोडक्ट और वेबसाइट इवेंट्स को कैप्चर करता है, उन्हें सर्वरलेस JavaScript फ़ंक्शंस के साथ प्रोसेस करता है, और परिणामों को डेटा वेयरहाउस, मार्केटिंग टूल्स और कस्टम HTTP एंडपॉइंट्स पर सब-सेकंड लेटेंसी के साथ भेजता है।

अपने VPS पर Jitsu को सेल्फ-होस्ट करने से हर इवेंट पेलोड, कस्टमर आइडेंटिफ़ायर और पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं, कोई MTU लिमिट नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। यह डिप्लॉयमेंट Jitsu की पूरी इवेंट पाइपलाइन (कंसोल, इनजेस्ट, रोटर और बल्कर) को PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB और Redpanda के साथ बंडल करता है, जिससे आपको एक सिंगल Compose स्टैक में एक प्रोडक्शन-रेडी CDP मिलता है।