एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Jitsu डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ग्राहक डेटा प्लेटफ़ॉर्म जो उत्पाद संबंधी घटनाओं को कैप्चर करता है और उन्हें वास्तविक समय में आपके वेयरहाउस, मार्केटिंग टूल्स और APIs पर स्ट्रीम करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jitsu के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jitsu एक ओपन-सोर्स कस्टमर डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे इंजीनियरों के लिए Segment के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह नेटिव SDKs के माध्यम से प्रोडक्ट और वेबसाइट इवेंट्स को कैप्चर करता है, उन्हें सर्वरलेस JavaScript फ़ंक्शंस के साथ प्रोसेस करता है, और परिणामों को डेटा वेयरहाउस, मार्केटिंग टूल्स और कस्टम HTTP एंडपॉइंट्स पर सब-सेकंड लेटेंसी के साथ भेजता है।
अपने VPS पर Jitsu को सेल्फ-होस्ट करने से हर इवेंट पेलोड, कस्टमर आइडेंटिफ़ायर और पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं, कोई MTU लिमिट नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। यह डिप्लॉयमेंट Jitsu की पूरी इवेंट पाइपलाइन (कंसोल, इनजेस्ट, रोटर और बल्कर) को PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB और Redpanda के साथ बंडल करता है, जिससे आपको एक सिंगल Compose स्टैक में एक प्रोडक्शन-रेडी CDP मिलता है।
Jitsu की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग
कैप्चर किए गए इवेंट्स को डेटा वेयरहाउस और SaaS डेस्टिनेशंस पर कुछ ही सेकंड में फॉरवर्ड करता है, जो लाइव डैशबोर्ड्स, ऑडियंस और प्रोडक्ट एनालिटिक्स को शक्ति प्रदान करता है।
देशी गोदाम गंतव्य
इवेंट्स को सीधे Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres, और S3 में लोड करता है, जिसमें बिल्ट-इन स्कीमा मैनेजमेंट शामिल है — किसी अलग ETL टूल की आवश्यकता नहीं है।
JavaScript फंक्शन्स
कस्टम जावास्क्रिप्ट फ़ंक्शंस का उपयोग करके इवेंट्स को फ़िल्टर करें, समृद्ध करें और नया रूप दें, जो इवेंट्स के डेस्टिनेशंस तक पहुँचने से पहले सर्वर-साइड चलते हैं।
सोर्स कनेक्टर्स
रीयल-टाइम स्ट्रीम्स के साथ बैच इनजेशन के लिए डेटाबेस, SaaS API और फ़ाइलों से डेटा खींचने के लिए Singer और Airbyte कनेक्टर्स का उपयोग करें।
उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल स्टोरेज
क्रॉस-डिवाइस पहचान समाधान, सेगमेंटेशन और पर्सनलाइज़ेशन उपयोग के मामलों के लिए MongoDB में एकीकृत आगंतुक और उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाए रखें।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
ग्राहक इवेंट डेटा, पहचानकर्ता और PII को अपने खुद के VPS के अंदर रखें — Jitsu कभी भी घर फोन नहीं करता और आपकी डेटा पाइपलाइन में कोई थर्ड-पार्टी वेंडर नहीं जोड़ता है।
आपको Jitsu को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।