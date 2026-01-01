TubeArchivist एक सेल्फ-होस्टेड YouTube आर्काइवल प्लेटफॉर्म है जो आपके वीडियो संग्रह को आपके अपने नियंत्रण में रखता है। यह चैनलों को सब्सक्राइब करता है, yt-dlp के माध्यम से स्वचालित रूप से वीडियो डाउनलोड करता है, और Elasticsearch के साथ सब कुछ इंडेक्स करता है ताकि आप शीर्षक, विवरण, उपशीर्षक और टिप्पणियों में खोज कर सकें। वीडियो एक बिल्ट-इन वेब प्लेयर के माध्यम से परोसे जाते हैं जिसमें देखने का इतिहास और प्रगति ट्रैकिंग होती है — डाउनलोड के बाद किसी YouTube अकाउंट या इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

वन-ऑफ डाउनलोड टूल के विपरीत, TubeArchivist बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। यह प्रत्येक वीडियो फ़ाइल के साथ मेटाडेटा, थंबनेल, उपशीर्षक और टिप्पणियों को संरक्षित करता है, और Jellyfin और Plex के साथ एकीकृत होता है उन मीडिया सर्वर उपयोगकर्ताओं के लिए जो अपने संग्रह को अन्य सामग्री के साथ चाहते हैं।