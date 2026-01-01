1-क्लिक इंस्टॉलेशन में TubeArchivist डिप्लॉय करें।
एक स्व-होस्टेड YouTube आर्काइवर जो आपके अपने सर्वर से आपके वीडियो संग्रह को डाउनलोड, इंडेक्स और स्ट्रीम करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TubeArchivist के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TubeArchivist एक सेल्फ-होस्टेड YouTube आर्काइवल प्लेटफॉर्म है जो आपके वीडियो संग्रह को आपके अपने नियंत्रण में रखता है। यह चैनलों को सब्सक्राइब करता है, yt-dlp के माध्यम से स्वचालित रूप से वीडियो डाउनलोड करता है, और Elasticsearch के साथ सब कुछ इंडेक्स करता है ताकि आप शीर्षक, विवरण, उपशीर्षक और टिप्पणियों में खोज कर सकें। वीडियो एक बिल्ट-इन वेब प्लेयर के माध्यम से परोसे जाते हैं जिसमें देखने का इतिहास और प्रगति ट्रैकिंग होती है — डाउनलोड के बाद किसी YouTube अकाउंट या इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
वन-ऑफ डाउनलोड टूल के विपरीत, TubeArchivist बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। यह प्रत्येक वीडियो फ़ाइल के साथ मेटाडेटा, थंबनेल, उपशीर्षक और टिप्पणियों को संरक्षित करता है, और Jellyfin और Plex के साथ एकीकृत होता है उन मीडिया सर्वर उपयोगकर्ताओं के लिए जो अपने संग्रह को अन्य सामग्री के साथ चाहते हैं।
TubeArchivist की मुख्य विशेषताएं
चैनल सदस्यताएँ
YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करें और निर्धारित समय पर नए अपलोड को स्वचालित रूप से डाउनलोड करें, जिससे आपका संग्रह मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अपडेट रहे।
पूर्ण-पाठ सर्च
Elasticsearch वीडियो शीर्षक, विवरण, उपशीर्षक और टिप्पणियों को इंडेक्स करता है ताकि आप अपनी पूरी लाइब्रेरी में किसी भी वीडियो को कीवर्ड द्वारा तुरंत ढूंढ सकें।
SponsorBlock इंटीग्रेशन
समुदाय-स्रोतित SponsorBlock डेटा का उपयोग करके, प्लेबैक के दौरान प्रायोजक खंडों, इंट्रो, आउट्रो और अनावश्यक सामग्री को स्वचालित रूप से छोड़ देता है।
Jellyfin और Plex एक्सपोर्ट
Jellyfin और Plex के लिए सहायक प्लगइन्स आपको अपनी TubeArchivist लाइब्रेरी को सीधे आपके मौजूदा मीडिया सर्वर के अंदर ब्राउज़ करने देते हैं।
सबटाइटल पुरालेखन
हर संग्रहित वीडियो के लिए सबटाइटल डाउनलोड और इंडेक्स करता है, जिससे आपके पूरे संग्रह में बोली गई सामग्री के भीतर कीवर्ड सर्च सक्षम होता है।
कमेन्ट संग्रहण
वैकल्पिक रूप से प्रत्येक वीडियो के लिए पूरी टिप्पणी थ्रेड को मीडिया फ़ाइल के साथ संग्रहीत करता है, जिससे सामुदायिक संदर्भ संरक्षित रहता है जिसे YouTube हटा सकता है।
आपको TubeArchivist को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।